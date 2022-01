Cerca de 50 mil kits de limpeza e higiene são doados para as famílias atingidas pela chuva na Bahia

Cerca de 50 mil kits de limpeza e higiene estão sendo distribuídos para as famílias atingidas pela chuva no sul da Bahia. A doação foi realizada pela Braskem com o objetivo de apoiar as comunidades afetadas pelo temporal que causou mortes, deslizamentos, desabamentos e deixou milhares de desabrigados no estado. O Governo da Bahia coordena o recebimento das doações, sendo responsável pela triagem do material e definição dos locais de entrega dos produtos. Os dois primeiros lotes foram encaminhados em dezembro e início de janeiro para o município de Itamaraju, sendo redistribuídos para as cidades vizinhas.

Uma nova remessa foi entregue esta semana, no Instituto Anísio Teixeira (IAT), em Salvador, para distribuição a comunidades de outros municípios afetados pela chuva, totalizando 24.744 kits encaminhados para o órgão - a mesma quantidade enviada para Itamaraju. Cada kit contém 11 itens, entre água sanitária, álcool gel, detergente e sabonete, contabilizando mais de 545 mil produtos.

Uma ação de voluntariado, estimulada pela empresa, também mobilizou os integrantes a contribuírem com a campanha "Abrace a Bahia", promovida pela Central Única das Favelas (Cufa). O dinheiro arrecadado por essa iniciativa será revertido em produtos que possam auxiliar as famílias impactadas pela chuva no estado. Além disso, a Braskem multiplicará cada valor doado por seus integrantes por quatro e reverterá o montante em uma nova doação para a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), que está arrecadando recursos para os desabrigados.

Para a gerente de Relações Institucionais da Braskem, Magnólia Borges, a situação de emergência no sul da Bahia mais uma vez convoca os diversos atores da sociedade a se unirem para apoiar as comunidades afetadas pela chuva. "Já estávamos mobilizados pela pandemia e agora direcionamos nossos esforços para ajudar essas famílias a enfrentarem esse momento delicado. A união de toda sociedade é essencial; juntos podemos contribuir para mitigar o impacto dos prejuízos causados pelo temporal", afirma.