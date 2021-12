Cerca de seis mil pessoas estão ilhadas na zona rural de Angical, no oeste baiano

Além da região sul, cidades do oeste da Bahia também estão sofrendo com os estragos das chuvas. Em Angical, cerca de seis mil pessoas ainda se encontram ilhadas desde que o nível do Riacho Redenção subiu, no último sábado (25). O número representa quase metade do total de moradores do município

Os moradores de Ouriçangas e do distrito Missão de Aricobé só conseguem chegar ao centro da cidade de 13 mil habitantes através de barcos, depois que a ponte que fazia a ligação rompeu.

Segundo o prefeito de Angical, Emerson Mariani, a situação do município é muito crítica. A gestão municipal providenciou um barco e uma caminhonete que têm feito o transporte de moradores e entregando cestas básicas.

“Precisa ser feito um desvio ou o governador tem que reconstruir a ponte, nossa situação é muito difícil aqui”. Ainda segundo ele, 90% das estradas vicinais do município estão obstruídas.

Moradores da zona rural enfrentam dificuldades para conseguirem atendimento médico e mantimentos são levados através de carrinhos de mão, no pequeno espaço que sobrou da ponte. Não há previsão de quando ela será reconstruída.

Não chove desde quinta-feira (30) na cidade, mas a previsão é de chuva para a primeira semana de 2022. Parte do centro de Angical também foi inundada e um gabinete de crise foi instalado pela prefeitura na segunda-feira (27).

Chuva na Bahia

Com base em informações recebidas das prefeituras, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) atualizou os números referentes à população atingida pelas enchentes que ocorrem em diversas regiões do estado. Até agora são 37.035 desabrigados, 54.771 desalojados, 25 mortos e 517 feridos. O número total de atingidos é de 643.068 pessoas.

As localidades com vítimas fatais são: Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Macarani (1), Prado (2), Ruy Barbosa (1), Itapetinga (1), Ilhéus (3), Aurelino Leal (1), Itabuna (2), São Félix do Coribe (2) e Ubaitaba (1).

Os números correspondem às ocorrências registradas em 163 municípios afetados. Desse total, 151 estão com decreto de Situação de Emergência.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro

(Foto: Prefeitura de Angical/Reprodução) (Foto: Prefeitura de Angical/Reprodução) (Foto: Prefeitura de Angical/Reprodução) (Foto: Prefeitura de Angical/Reprodução)