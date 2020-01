Cerri explica recusa do Bahia a proposta por Gregore: 'time forte'

O mercado do Bahia foi agitado nos últimos dias. Ao mesmo tempo que anunciou as contratações de Rosse, Zeca e Juninho Capixaba, o Tricolor viu um dos seus destaques ser alvo de outra equipe. Titular absoluto do Esquadrão, o volante Gregore recebeu uma oferta de R$ 17 milhões de um time dos Estados Unidos. O Bahia, no entanto, recusou a proposta e conseguiu manter o jogador no elenco. Na tarde desta sexta-feira (17), durante entrevista na Cidade Tricolor, o diretor de futebol, Diego Cerri, falou sobre a situação e explicou os motivos que levaram o clube a não vender o atleta.

"Algum tempo atrás o Bahia teria perdido atletas com mais facilidade. Hoje em dia, se acontecer, será por retorno financeiro maior. São situações que a gente tem que analisar com calma. Situação do atleta, do clube. Ter propostas altas por atletas do Bahia significa que temos bons valores. O clube está bem estruturado. Se o atleta sair, vai entrar valor significativo no caixa para continuar o projeto. Nossa prioridade é ter uma equipe forte para buscar um ano bom, com conquistas. O campo, nesse processo, é fundamental. Estamos nos estruturando em todos os sentidos. Passos largos na evolução do clube", disse o dirigente.

Enquanto Gregore está mantido no elenco, o meia Régis não pode dizer o mesmo. De volta após empréstimo do Corinthians, o jogador vem treinando com a equipe de Roger Machado, mas ainda tem situação indefinida e pode deixar o Tricolor. Essa semana, o empresário do atleta, Paulo Pitombeira, esteve em Salvador para uma reunião com o Esquadrão.

"Pertence ao Bahia, está participando das programações normalmente. Está sendo observado pelo Roger, que não tinha trabalhado com ele ainda. Por enquanto segue normal com a gente", garantiu Diego Cerri.

Reforço no principal

De olho na estreia na temporada, no próximo sábado (25), às 16h, contra o Santa Cruz, no estádio do Arruda, no Recife, o técnico Roger Machado já fisgou um reforço que inicialmente seria para o time de aspirantes, que vai disputar o Campeonato Baiano.

Contratado junto ao Guarani, o meia Arthur Rezende vem treinando com a equipe principal. De acordo com Diego Cerri, a presença dele no grupo de cima foi um pedido de Roger. O meia-atacante Fessin é outro que está participando das atividades de pré-temporada com o grupo de cima.