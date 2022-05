Cervejaria Mindubier inaugura bar na fábrica em Lauro de Freitas

A cervejaria artesanal baiana Mindubier vai inaugurar, nesta quarta-feira (18), em evento fechado, seu primeiro bar na Bahia. O espaço vai funcionar na fábrica da empresa na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Chamado de MinduBar, o espaço é equipado com 10 torneiras de chope retirados diretamente dos tanques, tudo feito sob medida para os amantes de cerveja artesanal. A decoração foi projetada pela arquiteta Júlia Leal, contemplando mesas e bancadas de madeira, sofás ultra confortáveis, alinhados a um visual radical e moderno, ambientado para que o cliente se sinta realmente dentro de uma fábrica de cerveja artesanal.

“Resolvemos abrir um bar da fábrica para que o público entenda mais sobre o processo de produção das nossas cervejas e para aqueles que gostam de um bom chope artesanal possam ter um espaço exclusivo para apreciar nossos produtos”, explicou André Mendonça, sócio e CEO da MinduBier.

O público vai poder desfrutar de um cardápio bastante variado, com petiscos e comidinhas tradicionais de botecos, como: croquetes, coxinhas, kibes, bolinho de carne seca, bolinho de feijoada, além de porções de acarajé. O menu foi elaborado pelo beer sommelier e chef Dan Morais.

No local o cliente vai encontrar também uma loja com cervejas em lata e garrafa, camisas, bonés e souvenirs da marca MinduBier, além de cursos e tour na própria fábrica.

Aberto de quarta a domingo, o bar vai operar: quarta a sexta-feira das 15h às 23h, sábados e domingos das 11h às 19h. Toda programação com eventos, cursos e atividades estarão disponíveis na página do Instagram: @mindubar.

História

Cervejaria baiana mais premiada do Brasil, foi fundada no ano de 2016, pelo arquiteto e sommelier de cervejas Gustavo Martins.

A MinduBier foi idealizada com propósito de mostrar que a Bahia está muito além do dendê, produzindo criações autorais e colaborativas com as principais cervejarias do país.

Agora com fábrica própria, o empreendimento localizado na cidade de Lauro de Freitas, possui 400,00 m² gerando cerca de 15 novos empregos (diretos e indiretos).