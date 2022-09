Cervejaria mostra o que a Bahia tem em negócios e bebidas

Desde que lançou o primeiro lote de cerveja artesanal, o empresário Gustavo Martins(@gustavomartins) vem mostrando aos conterrâneos e ao mundo que os sabores e as delícias baianos vão muito além do dendê. Com a MinduBier(@mindubier), ele e o sócio estão fazendo com que mais pessoas conheçam e se apaixonem por uma cerveja baiana.

Nessa quarta-feira, 31, o empresário esteve mais uma vez conversando com a consultora, especialista em pequenos negócios e marketing digital, Flávia Paixão. Durante o bate-papo, Gustavo ressaltou que, desde a última visita, o negócio cresceu e apareceu, agora com uma fábrica própria, um bar de fábrica e a expansão constante para outros mercados.

Gustavo Martins voltou ao programa para apresentar as novidades da MinduBier desde que foi entrevistado da última vez (Foto: Reprodução/Instagram)





Nesse sábado, inclusive, o MinduBar realizará uma festa open bier, com degustação livre de mais de 10 rótulos de cervejas, para marcar os seis anos da marca (comemorado no último dia 27 de agosto). Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla. Na oportunidade da comemoração que promete fechar a rua da fábrica, será apresentada a nova cerveja Next e o Chopp próprio.

“Hoje, estamos presentes em mais de 50 locais de Salvador, além do bar de fábrica, que era uma ideia que estava na concepção do projeto, e conseguimos manter vários negócios dentro da proposta de comercializar cerveja artesanal, a exemplo do Chopp em Casa, que é um serviço onde montamos a estrutura com serpentina, barril e o líquido na casa do cliente”, contou.

Sangue frio

Apesar de todo o sucesso, Gustavo quer muito mais para o negócio que começou sozinho, como um hobby. “Para empreender com cerveja é preciso ter sangue frio, como a temperatura da bebida e, ao mesmo tempo, saber conservar o calor necessário para acolher os clientes e proporcionar uma experiência única”, afirmou.

Gustavo reconheceu que precisou aprender muito desde o momento em que transformou o hobby numa atuação profissional e comercial (Foto: Instagram)

Durante a conversa, o empresário fez questão de pontuar que de 2013, quando começou a fazer cerveja como um passatempo para cá, muita coisa mudou e foi necessário viver muitas transformações. A primeira e mais importante, talvez tenha sido abandonar a profissão de arquiteto para se dedicar tempo integral ao empreendimento.

Depois, ele percebeu que não bastava apenas oferecer um produto de qualidade. Era necessário gerir o negócio, fazer o marketing e atrair a clientela. “A coisa toda só vai se sofisticando. Hoje, embora não sejamos tão pequenos, ampliamos nossas obrigações (inclusive as licenças) e não gozamos dos benefícios que as grandes cervejarias possuem”, afirma.

Superações

A pandemia não trouxe apenas contratempos para o empresário, que passou a atuar com um sócio. No período, a Mindubier se consolidou como marca dentro País, por meio de parceiros que fazem a distribuição à partir de São Paulo, e no exterior.

“Apesar de tudo isso, não me arrependo e quem quer empreender precisa ter perseverança e compreender que a paixão é um bom combustível, mas só ela não sustenta. É fundamental ter o conhecimento capaz para tocar o negócio”, afirma, pontuando que, sem essa expertise sobre o que se empreende, é fácil perder dinheiro.

O empresário disse desejar um reconhecimento local parecido ou superior com o que a marca desfruta no exterior com a MinduBier (Foto: Instagram)

Gustavo afirmou ainda que seu maior desejo é ser conhecido aqui na Bahia com o seu produto da mesma foram que é em países com tradição cervejeira, como a Holanda.

A conversa com Gustavo Martins e o mundo fascinante da MinduBier podem ser acompanhados por aqui, mas vale lembrar que, semanalmente, uma nova história de empreendedorismo é apresentada no programa ao vivo Empregos e Soluções, na página do Jornal Correio, no Instagram, à partir das 18 horas.