César Tralli presta homenagem à mãe, que morreu em acidente aéreo

Nesta quarta-feira (12), o jornalista César Tralli, apresentador do Jornal Hoje na Rede Globo, prestou uma homenagem à mãe, Edna Tralli. Edna morreu aos 74 anos no último domingo, 9, em decorrência de um acidente aéreo no interior de São Paulo.

César agradeceu às mensagens de carinho e apoio que recebeu ao longo dos dias e contou a história da mãe, que, segundo ele, "foi uma lição de vida desde o princípio da vida dela". O jornalista relatou que Edna nasceu no interior de São Paulo, com mais de 8 irmãos, e que, durante a infância e a juventude, cortava cana-de-açúcar em Jaboticabal para sobreviver. A mãe também já havia colhido amendoim e vendia o produto em estádios de futebol.

"Uma mulher que enfrentou enormes dificuldades, sem jamais perder a doçura, o entusiasmo e a alegria de viver", escreveu. Ele ainda afirmou que Edna "não tinha medo de pedir ajuda" e ajudava àqueles que precisavam.

"Sempre que eu me sentia triste ou abatido por algum motivo, eu pensava em minha mãe. Olha o que ela passou. Levanta a cabeça e vai à luta", relatou César sobre os ensinamentos que recebeu.

Além de Edna, Euclides Brosch, de 78 anos, namorado dela, não resistiu. Ele era o piloto do avião de pequeno porte. O jornalista disse que a morte do padrasto também é uma "perda irreparável".

"Queria tanto mamãe sonhando ainda mais alto ao lado do amor dela, mais perto também da minha caçula de 3 anos. Da irmã, de 13 anos", lamentou.

César afirmou, porém, que agora Edna está "mais perto" da filha dela, Gabriela Tralli, que morreu em 2018 aos 40 anos. "Aproveite muito, mãe, seu reencontro com a Gabi. Faça o que ela tanto amava: dançar. Dancem felizes aí com os anjos. Que eu seguirei daqui aplaudindo vocês", escreveu o jornalista.

Ele finalizou dizendo sentir gratidão e amor eterno por Edna e afirmou que continuar o legado da mãe lhe trará conforto. "É o que eu verdadeiramente busco", completou.