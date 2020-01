CEU de Valéria inicia aula de 12 atividades esportivas gratuitas

Depois de ter suas 700 vagas devidamente preenchidas no dia 10 de janeiro, o Centro de Artes e Esportes Unificados em Valéria (CEU Valéria) vai iniciar suas atividades. As aulas de aulas de jiu-jitsu, capoeira, boxe, futsal, basquete, vôlei, handebol e oficinas de zumba, balé, ginástica rítmica, dança e música afroinstrumental começam já na próxima segunda-feira (20).

As aulas esportivas são voltadas para crianças e adolescentes de 5 a 18 anos. Já as oficinas gratuitas foram abertas para pessoas a partir de 4 anos de idade. O CEU de Valéria é coordenado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer (Semtel).

Segundo o coordenador de Esportes do CEU, Miqueias Santana, as ações buscam colaborar para o desenvolvimento e incentivo à prática de atividade física. “Sabemos que o esporte é a principal ferramenta para transformação social onde visa não só diminuir os impactos da vulnerabilidade social, como também promove saúde, aumenta o rendimento na escola e aumento da sociabilidade”, apontou.

Estrutura

Inaugurado em dezembro de 2018, o CEU é distribuído numa área de 7 mil m² e leva atividades de esporte e lazer para a população de Valéria e imediações.

O espaço dispõe de um ginásio coberto com capacidade para 200 pessoas, uma biblioteca para uso de toda comunidade, uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), quadra poliesportiva coberta, quadra de areia, pista de skate, biblioteca, área de lazer para crianças, salas multiuso para oficinas de boxe, pintura, teatro, música e audiovisual, dentre outros.