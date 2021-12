CGU abre concurso com 375 vagas e salários de R$ 19 mil; veja edital

A Controladoria-Geral da União (CGU) lançou hoje (23) edital para concurso público. São 375 vagas, sendo 300 para o cargo de auditor federal de finanças e controle (AFFC) e 75 para o cargo de técnico federal de finanças e controle (TFFC). Atualmente, há na CGU 1.578 cargos de AFFC e 273 de TFFC ocupados. O cargo de auditor não exigirá formação específica, apenas nível superior.

A jornada de trabalho dos servidores da CGU é de oito horas diárias e carga horária de 40 horas semanais. Os valores iniciais do subsídio dos cargos da Carreira de Finanças e Controle são de R$ 19.197,06 para auditor federal de finanças e controle e R$ 7.283,31 para técnico federal de finanças e controle.

As inscrições estarão abertas no período do dia 3 de janeiro a 1º de fevereiro de 2022. A realização do certame acontecerá no dia 20 de março para ambos os cargos e ficará a cargo da Fundação Getulio Vargas.

As provas serão realizadas em Brasília, Porto Alegre, Recife, São Paulo e em todas as capitais da Região Norte do país: Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Porto Velho, Boa Vista e Palmas. O prazo de validade do concurso público é de dois anos.

Confira abaixo perguntas e respostas sobre o concurso

1. Quando as inscrições serão abertas no concurso CGU?

Estarão abertas no período de 03 de janeiro à 1º de fevereiro de 2022.

2. Qual a taxa de inscrição?

R$ 80,00 para o cargo de Técnico Federal de Finanças e Controle

R$ 120,00 para o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle

3. Qual a remuneração de cada cargo?

De acordo com o edital do concurso CGU, a remuneração para os cargos são:

Técnico Federal de Finanças e Controle — TFFC é de R$ 7.283,31

Auditor Federal de Finanças e Controle — AFFC é o valor de R$ 19.197,06

4. Quais os requisitos para o provimento dos cargos?

Para o cargo de Técnico Federal de Finanças e Controle: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio ou de curso técnico equivalente, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Pra o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle: Diploma ou certificado, devidamente registrado, de curso de ensino superior em qualquer área de formação, inclusive licenciatura plena, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

5. Qual o prazo de validade do concurso CGU?

O prazo de validade do concurso será de 02 anos, podendo ser prorrogados pelo mesmo período.

6. Haverá reservas de vagas?

Será respeitado o percentual de 05% para candidatos com deficiências, 20% para negros, conforme exigência das Leis nº 8.112/1990 e nº 12.990/2014

7. Qual o prazo para solicitar isenção da Taxa de inscrição?

Entre às 16h do dia 03/01 e às 16h do dia 08/01/2022.

8. Quem tem direito à isenção da Taxa de Inscrição?

Somente haverá isenção da taxa de inscrição para os candidatos amparados pelo Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto nº 6.135/2007, e aos amparados pela Lei 13.656/2018 que garante isenção ao doador de medula.

9. Quando será a prova?

A aplicação da Prova Objetiva será dia 20/03/2022.

As provas para o cargo de Técnico Federal de Finanças e Controle serão aplicadas no turno da manhã, das 8h até 12h30min, para provas objetiva e discursiva.

Já as provas para o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle serão aplicadas em dois turnos, sendo:

a) no período da manhã, das 8h até 12h30min: prova objetiva de conhecimentos básicos e prova discursiva; e

b) no período da tarde, das 15h até 19h: prova objetiva de conhecimentos específicos e prova objetiva de conhecimentos especializados.

10. A prova será toda objetiva ou também haverá questões discursivas?

Além da prova Objetiva de Conhecimentos Gerais, também será realizada Prova Discursiva de caráter Eliminatório.

A Prova Objetiva para o cargo Técnico Federal de Finanças e Controle será composta por 80 questões, sendo 30 de conhecimentos básicos e 50 de conhecimentos específicos.

A Prova Objetiva para o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle será composta por 110 questões, as quais serão assim distribuídas:

a) 30 (trinta) questões de conhecimentos básicos;

b) 40 (quarenta) questões de conhecimentos específicos; e

c) 40 (quarenta) questões de conhecimentos especializados

11. Quais são as disciplinas para o concurso do TCU?

Técnico Federal de Finanças e Controle:

Conhecimentos Básicos: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Raciocínio Lógico-quantitativo e Noções de Tecnologia da Informação.

Conhecimentos Específicos: Noções de direito constitucional, Noções de direito administrativo, Noções de administração financeira e orçamentária, Noções de administração geral Controladoria-Geral da União: organização, competências e sistemas estruturantes.

Auditor Federal de Finanças e Controle

Conhecimentos Básicos: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Administração Pública e Políticas Públicas.

Conhecimentos Específicos: Administração financeira e orçamentária, Fundamentos de auditoria governamental, Controladoria-geral da união: organização, competências e sistemas estruturantes. E conhecimentos Especializados dependendo da área.

12. Onde as provas serão realizadas?

As provas serão realizadas em Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Recife (PE), São Paulo (SP) e em todas as capitais da Região Norte do país: Rio Branco (AC), Manaus (AM), Macapá (AP), Belém (PA), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR) e Palmas (TO).

13. São quantas vagas?

Serão 375 vagas imediatas, divididas da seguinte forma:

Cargo Área de Especialização da Prova Região Estado Vagas Ampla Negros PCD Total de Vagas Auditor Federal de Finanças e Controle – AFFC AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO REGIÃO NORTE AC 5 1

6 AM 5 1 1 7 AP 5 1

6 PA 7 2 1 10 RO 4 1

5 RR 5 1

6 TO 5 1

6 ÓRGÃO CENTRAL DF 60 16 4 80 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DF 60 16 4 80 CONTABILIDADE PÚBLICA E FINANÇAS DF 30 8 2 40 CORREIÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO DF 39 12 3 54 Total 300