CGU vê pagamento indevido de R$ 2 bi do governo Bolsonaro a taxistas e caminhoneiros

A Controladoria-Geral da União (CGU), atrvés de auditorias divulgadas nesta sexta-feira (2), identificaram pagamentos irregulares feito governo Bolsonaro no segundo semestre de 2022. Esses pagamentos dizem respeito à auxílios pagos a caminhoneiros e taxistas. As informações são do g1.

Segundo a CGU, 356.773 pessoas que não têm direito aos recursos receberam parcelas. Entre julho e dezembro do ano passado, as categorias receberam R$ 1$ mil mensais como forma de mitigar impactos da oscilação dos preços do petróleo no mercado internacional.

No momento de cadastros os beneficiários, no entanto, o governo teria incluído 110.051 pessoas irregularmente no Auxílio-Caminhoneiro e outras 314.025 no Auxílio-Taxista.

Esses números correspondem, respectivamente, a 27,3% e 78% do total de beneficiários de cada programa, segundo a CGU. As pessoas receberam até R$ 7 mil, cada, sem ter direito ao benefício, no momento em que Bolsonaro tentava a reeleição.

A partir disso, o CGU recomendou ao governo: