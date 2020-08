Chadwick Boseman deixou filme inédito, mas não fez Pantera Negra 2

Chadwick Boseman, protagonista de Pantera Negra, que morreu aos 43 anos nesta sexta-feira (28), deixou produções inacabadas, mas há pelo menos um filme completo estrelado por ele, prestes a ser lançado: "Ma Rainey's Black Bottom", produzido por Denzel Washington.

Adaptação da peça de 1982 com o mesmo nome, do dramaturgo August Wilson, a obra se passa em Chicago nos anos 1920, onde quatro membros de uma banda em um estúdio de gravação aguardam a cantora de blues Ma Rainey (Viola Davis) para gravar novas músicas. Eles lidam com dois produtores brancos também presentes.

Boseman vive um dos protagonistas, Levee, jovem trompetista problemático que tem a ambição de liderar sua própria banda. A adaptação para o cinema foi escrita por Ruben Santiago-Hudson e dirigida por George C. Wolfe. O filme deve ser lançado ainda em 2020.

E 'Pantera Negra 2'?

Boseman também tinha presença confirmada na sequência de "Pantera Negra", lançado em 2018. Mas segundo o site "Entertainment Weekly", o longa estava em fase de pré-produção e as filmagens ainda não tinham começado, mesmo que o longa já tenha data de estreia: 6 de maio de 2022.

Nas redes sociais, já há uma campanha de fãs para que outro ator não seja escalado para interpretar o T'Challa vivido por Boseman.