Chagas comemora fim da sequência de empates: 'Saiu a urucubaca'

O Vitória atuou com um jogador a menos por praticamente uma hora contra o Treze, na noite deste domingo (4), no Barradão. Mas o Leão fez valer a superioridade de mandante e bateu o rival por 3x1, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. Abriu o placar com Alisson Farias, teve Pedrinho expulso, ampliou com golaço de Samuel, viu o rival descontar com João Leonardo e selou o placar com Ygor Catatau, já nos acréscimos.

Após o fim da partida, o técnico Rodrigo Chagas comemorou o reencontro com a vitória. Afinal, o rubro-negro vinha de cinco empates consecutivos, entre Nordestão e Campeonato Baiano.

“Essa sequência de empates estava prejudicando muito nosso trabalho, até porque tivemos o controle do jogo, até então quando estávamos com 11 atletas. Acredito que não iríamos sofrer se não tivéssemos tido a expulsão. Mas, graças a Deus, saiu a urucubaca, conseguimos ter o resultado positivo. Acho que a gente está numa crescente. Agora, podemos repetir a escalação, acredito que isso aí vai iniciar uma crescente melhor dentro das competições”, comentou.

Para Chagas, o Leão vinha fazendo uma boa atuação até a expulsão de Pedrinho, aos 40 minutos do primeiro tempo. Com um jogador a menos, ele tirou Alisson Farias e substituiu por Roberto.

"Acredito que nós estávamos fazendo um bom jogo, uma boa partida, tendo o controle. Acho que Alisson estava tendo uma participação muito boa no jogo, sendo o meia de referência que todos estávamos esperando, com infiltração, chegando na área, haja visto que fez nosso primeiro gol. Infelizmente, com a expulsão, tivemos que tirá-lo".

Em uma equipe recheada de jovens, o técnico lamentou as oportunidades desperdiçadas, que poderiam matar o jogo. Mas evitou botar as chances perdidas na conta dos atletas mais novos.

“Acho que é o trabalho diário, não só com eles, com todos. Acho que não houve preciosismo da garotada. Houve, sim, em alguns momentos, intranquilidade para finalizar a jogada de forma melhor. Até para que pudesse aproveitar melhor as nossas transições. Mas, em relação ao preciosismo, acredito que nenhum deles teve”, defendeu.

Com o resultado, o Leão subiu para a 2ª posição no Grupo B e tem classificação encaminhada para a próxima fase do Nordestão. Segundo Rodrigo Chagas, o time ideal foi encontrado e, agora, será mantido.

“De agora para frente, dificilmente iremos colocar equipes diferentes. A gente vai tentar buscar sempre repetir, dentro de um controle, a mesma equipe nas competições. Sabemos que, humanamente, é impossível fazer isso, até porque tem que fazer estratégias jogo a jogo. Mas começa, sim, a ter o desenho da nossa equipe, do jeito que queremos, competitiva, com qualidade. Tenho certeza que, aos poucos, vamos passando a confiança ao torcedor”, afirmou.

Veja outros temas abordados na entrevista:

Cedric e Maykon Douglas no meio

"Cedric é um jogador que, na base, jogou muitas vezes nessa função como segundo volante. Teve uma participação muito boa, assim como Maikon Douglas, é um jogador também de muita qualidade técnica. Em alguns momentos, a gente ajustou, até porque eles estavam afundando muito. Isso fazia com que o adversário viesse para cima da gente, principalmente quando estava com menos um atleta. Mas acredito que os dois tiveram uma participação muito boa no jogo, assim como Paulo Vitor quando entrou, participou muito bem da partida".

Atuação de Cedric carimbou permanência como titular?

"Cedric é um jogador, como já falei, de uma qualidade técnica muito boa, que ataca muito os espaços. É um jogador que pensa com a bola, tem boa técnica. Sem sombra de dúvidas, a gente ganhou mais um jogador dessa função dentro de campo. Tem minha confiança. A gente tem tentado montar um elenco com atletas que entrem e cumpram a função que foi pedida, e que tenham um comportamento como de Cedric. Ele está de parabéns e espero que ele continue assim".

Análise do meio de campo

"Cedric e Maykon Douglas, depois entrando Paulo Vitor, tiveram participação efetiva, tendo a bola, mantendo a posse. Sofremos em decorrência da expulsão, mas tenho que enaltecer muito a garra e determinação de todos dentro de campo, a superação. O que me irritou bastante é que foram muitas oportunidades que tivemos, com condições de finalizar o jogo, e perdemos várias. Isso possibilitou que o adversário viesse para cima de nós e nos pressionasse dentro de campo".

Erros na defesa

"Fiquei irritado, na realidade, na raiz da jogada que tomei o gol, com David, que estava com a posse de bola e poderia ter escolhido uma opção melhor. Tentou o passe por dentro, o jogador antecipou Catatau e pegou a gente, naquele momento, desarmado. Dar mérito também para o adversário, que estava acuando a gente naquele momento. Soubemos suportar, sofrer em alguns momentos do jogo. Esse foi um dos momentos que não conseguimos evitar o gol do adversário. Fora isso, a equipe teve um comportamento defensivo muito bom. Soubemos sofrer. O que me aborreceu, mais uma vez, foram as inúmeras oportunidades de transição e não soubemos aproveitar. Situação que vamos trabalhar, corrigir, para ter êxito nos próximos jogos".