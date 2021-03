Challenge do CORREIO em homenagem a Salvador coloca a galera para dançar no TikTok

No dia 29 de março, as redes sociais são tomadas por publicações em homenagem ao aniversário de Salvador e no TikTok, queridinha do momento, não poderia ser diferente. Especializada em conteúdos virais, a plataforma recebeu um challenge lançado pelo Jornal CORREIO para comemorar a data especial, e contou com a participação de muita gente gabaritada no assunto da “quebradeira”.

Coube ao DJ e produtor musical Mauro TelefunkSoul (@telefunksoul), idealizador do Bahia Bass - movimento que agrega diversos nomes da cena musical do estado – criar a trilha misturando ritmos como paredão, brega e pisadinha. De acordo com Mauro, as batidas animadas que vibram da música surgem para contrastar com o momento atípico que atravessamos em meio à pandemia do novo coronavírus. “A trilha foi feita para baianos ou não, mas que adentra a pegada global, com uma cara mais alegre, mesmo estando numa pandemia”, explica.

Três influencers bons de dança toparam o desafio e criaram suas coreografias para participar do challenge. O dançarino e modelo Lucas Monty (@lucasmontty) não perdeu tempo e postou o seu vídeo. “Eu acho que representa felicidade e harmonia. É uma cidade histórica e participar desse challenge é justamente uma forma de demonstrar o meu amor por essa cidade que tem muita cultura. E o melhor é poder dançar ao som dessa música mara, esse swing baiano que é a cara de Salvador, e traz essa identidade da periferia que é onde eu moro”, afirma.

O dançarino e creator Dam Fernandes (@damfernandes) procurou resgatar elementos da dança de rua para criar sua coreografia. “O conceito veio das danças de rua de Salvador, que é o que temos de cultural bem forte, junto com a música, e que acabou se perdendo com o tempo, esses passinhos que fizeram história. Fiz uma história cronológica ali em pouco tempo com as danças do pagode, isso com a trilha de Telefunksoul que é uma referência no fomento da mistura de música eletrônica com a música da Bahia”, comenta.

O influenciador digital Pierre Santos (@orasta__oficial) chamou os seguidores para acompanhar sua performance. “Apesar de não ser soteropolitano fiquei muito feliz em poder homenagear essa cidade que me abraça, mesmo sendo sergipano, tenho a alma de baiano, e por isso me sinto um privilegiado, além do prazer de poder participar desse challenge”, completa.

Confira as coreografias:

