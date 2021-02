Chamado de genocida no Congresso, Bolsonaro rebate: 'Nos encontramos em 22'

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi hostilizado nesta quarta-feira (3) no Congresso durante a solenidade de abertura dos trabalhos legislativos do ano. A bancada do PSOL fez um ato contra o presidente, com camisas e faixas escrito "fascista" e "genocida", criticando a postura de Bolsonaro na condução da pandemia. Aliados puxaram coro de "mito" para responder.

O novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM) interferiu para acalmar e dar continuidade à solenidade. Ele pediu que todos dessem chance à "pacificação do país". "Vamos dar uma oportunidade à pacificação deste país, uma delas é que respeitando a manifestação de pensamento possamos respeitar as instituições deste país. Vamos dar mais uma oportunidade para que possamos iniciar uma nova fase de consenso, de respeito à divergência", disse o senador.

Bolsonaro falou antes de ler o discurso que preparou, lembrando que foi deputado por 28 anos e dizendo que nunca desrespeitou autoridades ali. "Nos encontramos em 22", disse, em referência à eleição presidencial de 2022, quando deve concorrer à reeleição.

Essa foi a primeira vez que Bolsonaro foi ao Congresso pessoalmente para levar a mensagem da presidência. Antes, ele já mandou o ministro da Casa Civil da época, Onyx Lorenzoni. Em 2019 ele estava se recuperando de uma cirurgia para reconstruir o trânsito intestinal e em 2020 ele tinha feito uma vasectomia recentemente.

Abertura dos trabalhos

A sessão foi conduzida pelo presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Até a última atualização desta reportagem, ainda estava em andamento.

Bolsonaro foi o primeiro a discursar. Ele listou o que considera "realizações" do governo federal e afirmou que vai garantir dinheiro para a vacinação em massa contra a covid-19. "O governo federal se encontra preparado e estruturado em termos financeiros, organizacionais e logísticos para executar o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19. Com isso, seguimos envidando todos os esforços para o retorno à normalidade na vida dos brasileiros", disse.

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF) também falou, destacando a importância da harmonia entre os poderes. "O Poder Judiciário brasileiro atuará sempre em harmonia com os poderes Executivo e Legislativo. É dizer: sem se olvidar do espaço de independência conferido a cada um dos braços do Estado, devemos construir soluções dialógicas para o fortalecimento da democracia constitucional e para o desenvolvimento nacional", afirmou.