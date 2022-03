Chance da Bahia ter festas de São João é grande, diz Rui Costa

O governador Rui Costa (PT) declarou, nesta segunda-feira (7), que há uma possibilidade concreta do estado ter festas de São João. O gestor condicionou as chances de festa a uma continuidade das estratégias de vacinação e à queda no número de casos de covid-19 até o período.

"Se a gente continuar vacinando e os números continuarem caindo, há uma possibilidade concreta de termos festa de São João. Eu já orientei nossa equipe de governo a preparar para essa possibilidade de festa", afirmou.

Rui afirmou que a equipe pretende avaliar os números referente à covid, principalmente do mês de abril. "Eu diria que as chances para isso são grandes", completou.

Na mesma oportunidade, o político também tratou sobre a flexibilização das medidas de prevenção à doença em locais públicos ao longo dessa semana. "Se até sexta, os números continuarem caindo, vamos flexibilizar ainda mais, tanto o público em eventos quanto o público em estádios", disse.

Quanto ao uso de máscaras, Rui Costa disse que ainda não há chance de um diálogo sobre a retirada do utensílio do uso diários dos baianos. "Vamos aguardar para ver se a queda nos números é consistente e permanente", finalizou.

Nova entrega

As declarações do governador foram dadas durante a entrega de equipamentos e ambulâncias para municípios na manhã desta nesta segunda, no Parque de Exposições, em Salvador.

Na ocasião, Rui também assinou convênios que vão beneficiar moradores de diversos municípios.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro