Chanceler Ernesto Araújo testa negativo para coronavírus

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, testou negativo para o coronavírus, informou o Itamaraty na noite deste sábado, 14. O chanceler fez o exame na sexta-feira, 13, em Brasília, após voltar de viagem dos Estados Unidos.

Araújo participou da comitiva do presidente Jair Bolsonaro que esteve na Flórida, nos Estados Unidos, entre sábado, dia 7, e terça-feira, dia 10. Ao ser informado que o secretário especial de Comunicação, Fabio Wajngarten, o ministro que cumpria agenda em Washington, capital norte-americana, antecipou a volta para o Brasil.

Apesar de não apresentar sintomas, o chanceler se manteve em "autoquarentena" à espera do resultado dos exames. Na sexta-feira, o encarregado de Negócios do Brasil nos Estados, o embaixador Nestor Forster, foi confirmado com a covid-19.

Até agora, cinco pessoas que estiveram com o presidente Bolsonaro nos Estados Unidos confirmaram que testaram positivo para o coronavírus. Além de Wajngarten e Nestor Forster, também estão infectados o senador Nelsinho Trad (PTB-MS), e advogada Karina Kufa, tesoureira do Aliança do Brasil. O prefeito de Miami, Francis Suarez, que recebeu a comitiva brasileira, também foi confirmado com a covid-19.