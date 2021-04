Chapada Diamantina: Mucugê terá voos comerciais a partir de meados de junho

A região de Mucugê, na Chapada Diamantina, deverá contar com voos comerciais, operados pela Abaeté Aviação, entre o município e Salvador, a partir de meados de junho.

O anúncio foi feito pelo secretário de Turismo da Bahia, Fausto Franco, que levou à cidade, nesta sexta-feira (23), técnicos da empresa aérea para avaliarem a pista e o hangar do aeródromo da Fazenda Progresso.

"A ideia é começar com dois voos semanais, as quintas e domingos, aproveitando a sequência de feriados que virá com o Corpus Christi, São João e Dois de Julho, e depois aumentar conforme a demanda", explicou Franco.

Para o secretário, os voos contribuirão para tornar o acesso à Chapada Diamantina mais confortável, uma vez que apenas o município de Lençóis conta com aeroporto estruturado para receber voos comerciais.

No início da tarde, ele apresentou os funcionários da Abaeté à prefeita de Mucugê, Ana Medrado, para dialogar sobre o projeto. "Nós apoiamos e abraçamos esta causa para que, além da agricultura, o turismo venha alavancar nossa economia", aprovou ela.

Em seguida, Franco participou de uma reunião virtual do Consórcio Chapada Forte, presidido por Wilson Cardoso, e pediu apoio de prefeitos da região para a consolidação do projeto.

Segundo os técnicos da Abaeté, a pista do aeródromo da Fazenda Progresso, que tem 1.240 metros de comprimento por 20 metros de largura, está apta a operar os voos da companhia. "Somente pequenos ajustes são necessários para que o local se torne ideal", disse o diretor Guilherme Mello.

Os voos deverão ser operados por aeronaves Caravan 208, com capacidade para nove passageiros, segundo o técnico Robson Vieira.

No final de 2020, a Abaeté implementou voos regulares para a região de Morro de São Paulo. Também estão sendo articuladas frequências para localidades como Boipeba e Maraú.