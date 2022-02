Chapada Diamantina: turistas terão que agendar pra conhecer atrativos de Mucugê

Uma das cidades mais visitadas da Chapada Diamantina, Mucugê acaba de aderir ao agendamento online para alguns de seus principais atrativos: o Projeto Sempre Viva e o Museu Vivo do Garimpo. A partir desta segunda-feira (7), os visitantes poderão conferir regras de visitação como a exigência do comprovante de vacina, quantidade de pessoas previstas para o dia e garantir ingressos para essas atrações com mais facilidade e antecedência. Para isso, basta acessar a página de cada atrativo - Projeto Sempre Viva e Museu Vivo do Garimpo - na plataforma janoo.com.br .

Através da ferramenta, o visitante poderá aproveitar melhor sua experiência nos atrativos sem pegar filas ou ultrapassar a capacidade permitida. Além de poupar o tempo do visitante na organização da viagem, a Janoo oferece informações confiáveis e dados importantes para melhorar a gestão do atrativo.

De acordo com a secretária de Turismo e Cultura de Mucugê, Fabiana Profeta, a Janoo irá trazer grande contribuição para a gestão pública do turismo no município principalmente no que diz respeito a geração de dados, “a ferramenta pode ajudar a melhorar a experiência do turista através das informações que o próprio sistema vai gerar”.

Presente em outros destinos da Bahia como o Litoral Norte, a ferramenta é precursora no agendamento de atrativos na Chapada Diamantina. No site janoo.com.br, é possível garantir seu ingresso, por exemplo, para a Cachoeira do Buracão, localizada no município de Ibicoara.



A Janoo é uma ferramenta inteligente de agendamento e gestão para atrativos turísticos e foi escolhida entre as três melhores startups da Bahia pelo Salvador Startup Summit (SSASS), que premiou iniciativas pela inovação, viabilidade impacto e pitch, em dezembro de 2021.

Durante a premiação, o CEO da Janoo Lucas Miranda afirmou a importância da informação para a gestão de atrativos turísticos como a Chapada Diamantina que tem muito potencial para fortalecer o ecossistema turístico com o desenvolvimento regional. “Em tempos de pandemia, também está disponível a informação sobre se aquele atrativo está aberto ou não no período da sua viagem e as normas para isso”.