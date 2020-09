Chapecoense negocia contratação de Felipe Garcia, do Vitória

O atacante Felipe Garcia deve sair, em breve, do Vitória. A Chapecoense tenta a contratação do jogador, de 29 anos, e espera apenas ele rescindir com o Leão para assinar o vínculo. A informação foi dada pelo repórter Rangel Agnolin, da rádio Oeste Capital.

No time desde 2019, Felipe disputou 32 jogos com a camisa rubro-negra e marcou dois gols. No início da atual temporada, porém, o atacante sofreu lesão e só estreou em março. Atuou em oito partidas em 2020, sendo apenas três na Série B, e não balançou as redes.

Atualmente, o atleta é reserva do técnico Bruno Pivetti. A última vez que iniciou um duelo como titular foi no dia 25 de julho, na derrota por 1x0 para o Ceará, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Ele não joga desde o revés por 4x3, também para o Vovô, pela terceira fase da Copa do Brasil, no dia 26 de agosto.

A Chapecoense, assim como o Vitória, disputa a Série B. Os catarinenses têm 16 pontos e começam a 9ª rodada na vice-liderança. Já o Leão, com 13 pontos, aparece na 7ª colocação.