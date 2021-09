Chef Emanuele Nascimento do restaurante Benedita transforma cupim em pratos nobres

Quem defende que o cupim é um corte de carne pouco nobre é porque não conhece o que a chef Emanuele Nascimento é capaz de fazer com ele. Essa parte do bovino que costuma dividir opiniões por ser um composto de fibras musculares entremeado com gordura é capaz de surpreender- e muito! - quando ganha tratamento especial de quem entende do manuseio da cozinha. Não foi a toa que a chef ganhou o apelido de Rainha do Cupim, muito antes de abrir as portas de seu restaurante, o Benedita, na Pituba.

Bife de chorizo chega na chapa fumaçando

O nome que batiza a casa é uma homenagem à sua avó, com quem aprendeu a manejar as panelas. E só espiando, porque a senhorinha cheia de talento não tinha lá muita paciência para ensinar os truques que aprendeu usando apenas a intuição e o gosto pela mistura de ingredientes.

Couvert acompanhado de pães artesanais e outras delícias

No cardápio da casa, de decoração simples, mas feita no capricho pela própria chef, estão diversas versões deste corte. Chega a ser difícil decidir por uma delas. Inspirado em dona Benedita – ou, justiça seja feita –, por indicação da chef, optei pelo Cupim Glaceado, que passa por um ligeiro processo de defumação antes de seguir para o forno, onde é assado, em baixa temperatura, durante dez horas. O corte é mantido na própria gordura para garantir a maciez e a suculência.

Cupim da rainha: o campeão de vendas da casa

Só aí o cupim é glaceado com teryaki de cachaça. O resultado é uma carne sem gordura, que desmancha na boca e leva o comensal à loucura. Diria que merecia ganhar um título de nobreza como sua criadora. Como se não bastasse, é servido com uma surpreendente farofa de cuscuz com picles de biribiri, que deve ser molhada no leite de tigre (numa versão autoral da chef). Loucura, loucura!

Risoto de baião de dois com camarão: boa opção pra quem não come carne

Mas reduzir o Benedita ao cupim, embora seja ele o carro-chefe da casa, é injusto. O restaurante é daqueles que sugerem uma visita “beeeem” demorada, noi estilo slow food mesmo, pra ir pedindo e comendo devagar. Especialmente as entradinhas para compartilhar. Como os bolinhos servidos em diversas versões: cupim, feijoada, rabada, costela, ou o da casa.

Bolinhos variados é uma boa escolha pra petiscar

Crocantes e saborosos, os redondinhos chegam à mesa quentinhos e bem apresentados em tábuas ou cerâmicas que já ganham o cliente pelos olhos. Isso antes de experimenta-los, hein! O de cupim e o de costela viraram os meus preferidos, mas o de feijoada me surpreendeu porque não aprecio muito, mas o de Emanuele é diferenciado.

Dry aged: um dos cortes nobres do cardápio

Ainda que você seja daqueles que faz cara de nojo para as vísceras, vale fazer vista grossa e pedir o Confit de Coração de Galinha. Preparado num molho de azeite, ervas e pimentão, é bom demais!

Voltando ao cardápio, que é harmonizado com uma bem construída carta de vinhos brasileiros, vale provar outros cortes como o prime rib angus, a costela angus e o short rib suíno da raça Duroc que são bons demais. Todos estes pratos saem com três acompanhamentos à escolha do freguês: baião de dois, quiabo frito (imperdível) , farofa d´água, purê de aipim, tropeiro etc.

Mais uma versão nobre do cupim

Mas não deixe de sugerir o ponto exato da carne porque se deixar ao gosto da chef, eles chegam mal passados. Outra coisa que é bom ficar atento é com o sal que por lá é moderado, nada que comprometa porque eles costumam enviar à mesa o sal de parrilha para quem não está preocupado com a pressão arterial.

Não bastasse tudo isso, as sobremesas são criativas. Mesmo as tradicionais ganham releituras da chef que tem formação em escolas de Madri e Barcelona, na Espanha, e vira e mexe gosta de passar seus ensinamentos a alunos interessados em aprender a cozinhar. A panqueca de doce de leite, por exemplo, é feita na churrasqueira e é servida brulê, como o creme francês, o que deixa a dita cuja bem corcante.

Tábua de queijos da Chapada Diamantina combinam com a carta de vinhos brasileiros

Vale uma dica: de segunda à sexta-feira, a casa oferece um menu executivo com diversas opções e um bom custo-benefício. Vale destacar o parmegiana de cupim que é o mais pedido da casa.

Manjar de coco está no cardápio de sobremesas

Para arrematar, peça o café coado que no Benedita cumpre um ritual que encanta os olhos e o paladar. O café, que segundo a chef, vende mais que a água, vem no drip cooffe (aqueles envelopinhos que funcionam como um coador dentro da xícara) e é acompanhado de uma pequena porção de pastilha de cacau que é feita na casa, e cuja receita (cujo preparo consome mais de três horas) a chef resgatou de parte da família que vive em Canavieiras. Depois de reviver essa experiência aqui escrevendo para vocês, só lhes digo uma coisa: logo logo voltarei lá.

Chef Emanuele Nascimento, a rainha do cupim

Serviço:

@beneditarestauranteoficial

Rua Minas Gerais, 508, Espaço 3 Gastronomia, Pituba