Chef Guto Lago lança site de serviço de delivery com suas criações gastronômicas

Desde que fechou as portas ao público em janeiro do ano passado, o restaurante Villa Bahia, no Centro Histórico, deixou uma legião de fãs da cozinha autoral do chef Guto Lago órfãos de sua comida.

Torta de maçã com amêndoas na versão low carb

Ao longo de todo o ano passado, Lago - eleito chef do ano pela revista Veja em 2016 – se dedicou a analisar as propostas recebidas, que logo foram atropeladas pela pandemia, e a planejar seu futuro profissional.

Nesse período, isolado em casa, não deixou de cozinhar um único dia. Seja para presentear os amigos e fiéis clientes, seja para criar novas alquimias gastronômicas e se manter em atividade na cozinha.

Molho caprese no potinho: uma tentação!

Na semana passada, o chef brindou seus admiradores com o lançamento de um serviço de e-commerce, que ganhou o nome de Guto Lago Cozinha Criativa, recheado de criações gastronômicas digno da grandeza do seu talento.

Bolo de pera: fatias com pedaços da fruta

Por ora, o site www.gutolago.com oferece bolos, tortas, sobremesas, terrines, molhos especiais, compotas, vinhos e kits para compartilhar. O que não é pouca coisa. Mas, segundo o chef, a plataforma é dinâmica, ou seja, está sempre acrescentando novos produtos.

Salmão no potinho coberto com cubinhos de manga

Cuidadoso com tudo que faz, Guto Lago acompanhou todo o desenvolvimento do site criado por Camila Alemany. Desde a escolha das imagens até a navegabilidade. Nele, estão reunidos os primeiros itens desenvolvidos na cozinha do chef. Tudo apresentado no capricho, como, aliás, é a marca do chef que deu ao Villa Bahia, em 2016, o prêmio de Melhor Menu Executivo.

“A gente está experimentando, testando novas coisas todos os dias e na medida do possível iremos acrescentando novos produtos e criando menus” - Guto Lago, Chef de Cozinha

Se no ambiente virtual os produtos com a assinatura do chef saltam aos olhos e desperta o apetite, quando desembarcam na sua mesa tudo parece ainda muito mais bonito, apresentados em embalagens de bom gosto, saborosos e originais.

Torta Romeu e Julieta também sai na versão diet

No caso dos itens que vêm acondicionados em potes de vidros - como é o caso do molho caprese, da mousse de salmão defumado, da sardela e do tapenade de azeitona preta - a delicadeza se revela nas bem delineadas camadas dos ingredientes, no cuidado com a estética e distribuição dos ingredientes e, claro, no sabor especialíssimo.

O cuidado com o serviço já começa nas embalagens

Para quem ficou se perguntando pelos pratos principais, o chef explica que estes estão sendo introduzidos aos poucos. “A gente está experimentando, testando novas coisas todos os dias e na medida do possível iremos acrescentando novos produtos e criando menus”, explica o chef.

Cheesecake de frutas vermelhas nas versões com e sem açúcar

Guto ressalta que já no próximo final de semana estará lançando uma edição limitada de um menu especial para o Dia dos Namorados com direito a entrada, prato principal e sobremesa.

Mas o bom mesmo de tudo isso é ter o chef de volta à ativa nos surpreendendo com suas criações. E digo mais: difícil é saber o que escolher. Então vai uma dica: experimente o kit para compartilhar que serve muito bem a duas pessoas.

Bolo de laranja

Trata-se de uma seleção de aperitivos leves e delicados composta de potes de Sardella (150g), Salada Caprese Revisitada (200g), Verrine de Salmão Defumado (200g), Terrine de Campagne (200g), Tapenade de Azeitona Preta (150g), Pão Artesanal e Lascas de Polvilho. Garanto que é de comer rezando!

Bolo de chocolate vegano

Serviço:

www.gutolago.com

@gutolago