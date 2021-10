Chef lança livro de gastronomia com receitas e relatos de andanças nas cozinhas europeias

Um charmoso apartamento na Provence com vista para o lago e os picos nevados dos Alpes Franceses foi o destino escolhido pelo empresário Candido Gonçalves Neto, um cozinheiro autodidata, quando decidiu vivenciar a experiência de conviver e aprender com os franceses a sua arte culinária. Apaixonado por gastronomia desde a infância, o mineiro radicado na Bahia há quase cinco décadas, passou a gestão de seus negócios para sua equipe e tirou um período sabático de três meses para realizar este sonho.

O resultado dessa experiência ele conta no livro A Europa pela Porta da Cozinha, que acabou de lançar pela editora Futuca Cuca, que chega ao mercado editorial com esta primeira obra. A edição, de capa dura, reúne relatos do cozinheiro e suas andanças por feiras, mercados locais e restaurantes da região.

Com linguagem simples e sem nenhuma pretensão literária, Gonçalves Neto oferece ao leitor um pequeno guia de viagem enogastronomica, além de receitas colhidas com chefs Michelin espalhados pela França, Itália e Espanha, como outras de sua autoria. “O livro é para repartir esta experiência com aqueles que gostam de cozinhar e que muitas vezes têm vontade, mas têm medo de se aventurar na cozinha”, explica.Não é caso dele, claro, que ainda moleque experimentou seu primeiro desastre no comando do fogão na fazenda de sua família no interior de Minas Gerais ao tentar fazer um feijão para ele e um amigo.



O tempo passou e a paixão pela comida caminhou junto. Chegou a se aventurar em empreendimentos na área de gastronomia, mas descobriu que o seu prazer mesmo era encarar as panelas e dividir suas criações com os amigos e com a família. Tanto que, há quase 20 anos, se juntou a um grupo de amigos e fundou a confraria Prestige, que hoje conta com 18 confrades tão apaixonados pela cozinha como ele.

Neste seu primeiro projeto editorial, Cândido ressalta que não tem a intenção de atingir o público especializado, como chefs e cozinheiros profissionais, mas dividir com as pessoas comuns o seu gosto pela gastronomia. Com uma narrativa que aproxima o leitor da sua história, o autor vai desfiando seu rosário de experiências pelos bons restaurantes da França, onde fixou residência e mais dois países vizinhos que visitou na sua temporada europeia, descrevendo encontros com chefs estrelados e com amigos que levará para vida. Tudo a partir da comida.

Experiente, o chef autodidata ainda dá dicas importantes para o preparo de receitas, destaca acessórios indispensáveis na cozinha e, sem ser pretencioso, estimula o leitor a se aventurar no preparo de pratos práticos e fáceis de executar com estas duas que pinçamos de sua obra para dividir com nossos leitores. Então, mãos à obra e bom apetite!

RECEITAS



Arroz com polvo e brócolis (receita autoral de Candido Gonçalves Neto)

Ingredientes: 2 kg de tentáculos polvo/ 1 pimentão vermelho cortado em tiras/ 1 pimentão verde cortado em tiras/ 2 cebolas grandes cortadas à julienne/ 1 colher de sopa de alcaparras/ 4 tomates maduros fatiados / 1/2 molho de salsinha/ 1 molho de brócolis previamente cozido em água salgada, cortados grosseiramente/ 1 unidade de peperoncino (ou de pimenta caiena seca ou malagueta seca/ Azeite extravirgem/4 cebolas grandes com casca, cortadas em pedaços / 8 dentes de alho picados / 3 xicaras de arroz branco/ Óleo de soja / Sal



Modo de preparo:

Polvo: Coloque em uma panela de pressão as 4 cebolas (em pedaços) e por cima delas, os tentáculos de polvo (sem água, nem sal). Quando começar a sair a pressão pela válvula da panela, marque 15 minutos e desligue. Retire os tentáculos e corte em pedaços de aproximadamente 3 cm e reserve. Não jogue fora a água que ficou na panela. Vamos utilizá-la para preparar o arroz.



Arroz: Forre o fundo de uma panela média com óleo de soja e frite o alho em fogo baixo até começar a dourar. Junte o arroz e o sal e deixe fritar por uns 2 minutos. Adicione a água do cozimento do polvo até passar 1 centímetro acima do arroz. Se necessário complete com água quente. Baixe o fogo ao mínimo possível, tampe a panela e deixe cozinhar até secar a água. Não mexa o arroz durante o cozimento. Normalmente, a quantidade de água é suficiente para o perfeito cozimento do arroz, mas se faltar, você pode adicionar um pouco mais. O arroz deve estar cozido al dente.



Preparação final: Use uma panela ou frigideira, onde possa caber o arroz, o polvo, o brócolis e o restante dos ingredientes. Forre o fundo da panela com azeite e refogue em fogo baixo a cebola e os pimentões vermelhos e verdes, até que a cebola comece a dourar. Junte os tentáculos de polvo, um pouco de sal, pimenta do reino e refogue por 2 minutos. Acrescente os tomates, as alcaparras, o peperoncino e a salsinha. Cozinhe por 3 minutos e adicione o brócolis. Deixe no fogo por mais 2 minutos e incorpore aos poucos o arroz, até encontrar a proporção molho/arroz, que você deseja. Regue com azeite para servir.

Camarão Tropical (receita autoral de Candido Gonçalves Netto)

Ingredientes: 800 g de camarões grandes, sem casca e temperados com sal e pimenta do reino a gosto. 02 abacaxis cortados em duas banda/ 80 ml de creme de leite fresco (não use o de caixinha)/ 40 ml de ketchup apimentado/02 cebolas picadas/ 80 g de manteiga/ Pimenta de reino



Modo de preparo: Com ajuda de uma faca, retire o miolo dos abacaxis, formando uma espécie de barca que você utilizará para servir. Corte esse miolo em cubos de aproximadamente 1,5 cm e reserve. Pré-aqueça o forno a 160 graus e antes de iniciar o preparo da receita, coloque as cascas dos abacaxis para esquentar. Numa frigideira grande, coloque a manteiga, a cebola e o miolo do abacaxi, ferva até que esteja cozido. Junte os camarões, o creme de leite e o ketchup e deixe ferver por 3 minutos.

Use as cascas dos abacaxis como recipientes para servir.

Dica: Use um pouco de purê de batatas para sustentar melhor os abacaxis nos pratos.

Acompanhe com purê de batatas e arroz branco.

