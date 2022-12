Chefe da Seap permanece e PGE terá primeira mulher no comando; confira

O governador eleito Jerônimo Rodrigues (PT) apresentou, nesta quinta-feira (22), mais nove nomes que vão compor a gestão do estado a partir de 2023. Foram apresentados cinco secretários, a nova procuradora-geral do Estado, o líder do governo na Assembleia Legislativa e dois integrantes do segundo escalão. Nos bastidores, o principal interesse era pelos comandantes da Secretarias da Segurança Pública (SSP) e de Comunicação (Secom), mas eles não foram anunciados.

Ao todo, são 25 pastas no governo. A Secretaria do Meio Ambiente (Sema) ficará sob o comando do advogado ambientalista Eduardo Sodré Martins. Ele é enteado do senador e ex-governador Jaques Wagner (PT) e fez carreira na área ambiental. Eduardo foi membro da Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BA), entre 2011 e 2018, e atualmente é professor universitário.

A coordenadora de Fomento ao Artesanato da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Ângela Guimarães, foi a escolhida para assumir a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi). Ela foi também secretária-adjunta Nacional de Juventude, cargo que ocupou na Secretaria Geral da Presidência da República durante a gestão Dilma Rousseff.

Outra mulher escolhida para o alto escalão é a diretora de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb), a engenheira civil Larissa Gomes Moraes, que vai comandar a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS). Jerônimo Rodrigues disso que a gestão dele dará mais espaço para novos talentos.

“A orientação para as secretárias, os secretários e comandantes de órgãos de governo é para trazer a oportunidade para que a juventude possa acompanhar e fazer contribuições. Nós temos que ter coragem de apostar no novo”, afirmou.

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) continuará sob o comando do advogado José Antônio Maia Gonçalves. Ele foi nomeado para a pasta em abril deste ano, tem experiência na área jurídica e foi professor do Instituto dos Advogados da Bahia e da Escola Livre de Direito Josaphat Marinho. Ele também foi conselheiro da Associação Baiana de Advogados Trabalhistas (ABAT) e membro suplente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/BA.

Outras áreas

Pela primeira vez uma mulher vai chefiar a Procuradoria Geral do Estado (PGE). Bárbara Camardelli ingressou na instituição através de concurso, em 1997, e fez carreira na pasta. Ela comandou o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento da PGE e a Procuradoria Administrativa, e atualmente é procuradora geral Adjunta para Assuntos Jurídicos.

Foram anunciados também dois nomes para o segundo escalão. A Coordenação Geral das Políticas de Juventude na Secretaria de Relações Institucionais (Serin) será chefiada por cientista social Nivaldo Millet, que desde 2019 é assessor de Juventude da Liderança do Governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Já Tiago Pereira da Costa será o coordenador geral do programa Bahia Sem Fome, da Casa Civil. Ele é assessor do institucional do Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (IRPAA), diretor-presidente da Rede das Escolas Famílias Agrícolas Integradas do Semiárido (REFAISA) e pesquisador da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf).

Mudanças na Assembleia Legislativa

Quem vai assumir a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) é o deputado estadual Osni Cardoso (PT), reeleito em 2022 e indicado pelo partido. Ele foi prefeito de Serrinha por dois mandatos e chefe da Assessoria Especial do governador Rui Costa. Com a saída dele da Assembleia Legislativa para integrar o alto escalão do governo, a cadeira será assumida pela deputada suplente Neusa Cadore (PT).

“O PT que elegeu nove deputados vai continuar com o mesmo número de parlamentares, então, não haverá mudança nesse sentido. Além do mais foi combinado [a saída dele] com o Partido dos Trabalhadores, depois de diversas reuniões sobre qual nome viria para a Secretaria e qual ficaria na Assembleia para dar conta das demandas legislativas”, disse.

A liderança do governo na Casa permanecerá com o deputado Rosemberg Pinto (PT). Ele está no quarto mandato e foi o deputado estadual mais votado do PT. Ele agradeceu a confiança e prometeu que vai se esforçar na parceria entre Legislativo e Executivo.

Silêncio que incomoda

Duas pastas importantes ainda aguardam por anuncio. O governador eleito não apresentou até o momento o nome do comandante da Secretaria da Segurança Públicas (SSP). A área é considerada uma incógnita, mas há rumores de que pela primeira vez ela pode ser comandada por um integrante da Polícia Militar.

Já a Secretaria de Comunicação (Secom), área estratégica para o governo, ao que tudo indica permanecerá com André Curvello. O governador eleito disse que fará os anúncios antes do réveillon, mas não deu pistas.

Outras oito pastas aguardam nomeação: Administração (Saeb), Cultura (Secult), Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Desenvolvimento Urbano (Sedur), Planejamento (Seplan), Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Desenvolvimento Econômico (SDE) e Políticas para as Mulheres (SPM).

São 25 secretarias, e os primeiros dez nomes foram apresentados na segunda-feira (19). Foram anunciados Adolpho Loyola, na Chefia de Gabinete; Afonso Florence, na Casa Civil; Roberta Santana, na Saúde; Felipe Freitas, na Justiça e Diretos Humanos; Sérgio Brito, na Infraestrutura; Tum, na Agricultura; Fabya Reis, na Assistência e Desenvolvimento Social; e Adélia Pinheiro, na Educação.

Permanecem nos respectivos cargos os secretários da Fazenda, Manoel Vitório, das Relações Institucionais, Luiz Caetano, e do Turismo, Maurício Bacelar. A apresentação aconteceu no edifício da Desenbahia, na avenida Paralela, em Salvador, onde está funcionando a sede do Governo de Transição.