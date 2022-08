Chefe de setor da Polícia Civil é fuzilado com 30 tiros em São Paulo

O corpo que a polícia encontrou na última segunda-feira (23), em Santos, litoral de São Paulo, com uma corda entre as mãos e pernas, era do chefe do setor de identificação do Palácio da Polícia, Marcelo Gonçalves Cassola.

Ele foi morto com ao menos 30 tiros, por uma arma nove milímetros e um fuzil. Marcelo era diretor do Sindicato dos Policiais Civis da Baixada Santista e era responsável pelo Registro da Carteira de Identidade e por emitir atestado de antecedentes criminais.

Nesta quinta-feira (24), um homem foi preso ao ser flagrado utilizando cartões bancários da vítima. O suspeito usou os cartões na mesma cidade em que Marcelo foi morto. De acordo com apurações do G1, ainda não se sabe se o homem tem relação com a morte da vítima.

(Foto: Reprodução / Polícia Civil)