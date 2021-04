Chefs do Restaurante Manga seguem à risca o conceito de alta gastronomia internacional

Quando em 2018 eles abriram as portas do restaurante Manga, teve gente que torceu o nariz. Natural, afinal eram dois jovens chefs até então desconhecidos – ele nascido em Salvador e ela, na Alemanha – trazendo uma proposta pouco usual até então: serviço exclusivo de menu degustação.

Tagliatelli com ragú de cordeiro (Foto: Leonardo Freire/Divulgação)

Até ali apenas Fabrício Lemos tinha tido essa ousadia. Mas Lemos já tinha uma trajetória de sucesso e reconhecimento público por seu talento, testado e aprovado pelo público nas suas passagens por casas famosas como o Al Mare e Amado.

Receberam críticas, algumas bem ácidas, mas não abaixaram a cabeça, seguiram acreditando no que faziam, respeitando opiniões, trabalhando duro e colocando na mesa sua criatividade e vivências de passagens por muitos restaurantes estrelados mundo a fora.

Pratos como o Manga Fried Chicken apresentados como obra de arte (Foto: Leonardo Freire/Divulgação)

Passados três anos, o casal de chefs Dante e Kafe Bassi, que se conheceu em 2013 na cozinha do D.O.M, em São Paulo, provou que veio para ficar. Sorte a nossa! Afinal, o restaurante poderia estar em qualquer grande centro urbano do mundo que, certamente, seria um sucesso. Mas está aqui, num belo e bem restaurado casarão em frente à praia do Rio Vermelho.

Para quem fez cara de espanto para os pés de galinha desossados e fritos apresentados nos primeiros menus (não sabe o que perdeu!), também se encantou com a folha de couve crocante apresentada como uma obra de arte.

Couve-flor assada integra menu degustação (Foto: Leonardo Freire/Divulgação)

E foi assim, de obra de arte em obra de arte, associada a uma experiência gastronômica de altíssimo padrão, que o espaço foi se consolidando e se tornando referência na alta gastronomia local. Tudo sem muito estardalhaço, como é a característica dos dois.

Em tempos de pandemia, com a casa fechada, eles ficaram “quarentemando” na cozinha. Ali, no seu habitat, o casal criou, inovou e reinventou o modelo de negócio sem perder de vista a gastronomia que sempre defendeu. A clientela respondeu bem.

Siri mole crocante está entre os frutos do mar servidos na casa (Foto: Leonardo Freire/Divulgação)

Adaptaram e criaram pratos especiais para que a clientela recebesse em casa ou retirasse no restaurante. Um cardápio especial a cada semana. E assim tem sido até hoje com a casa reaberta. Continuam operando também os serviços de delivery e take away.

Enquanto in loco o menu em sete etapas é sempre uma surpresa, em casa, o cliente pode pedir o que quiser e montar seu próprio menu com todos os produtos feitos na casa. Dos pães aos embutidos, dos molhos às sobremesas, como a linha de picolés que é simplesmente espetacular, tudo é preparado pelos dois chefs.

Carne de fumeiro: aposta em insumos regionais (Foto: Leonardo Freire/Divulgação)

Agora, pra completar, Dante e Kafe - que nunca saem da cozinha - estão oferecendo um café da manhã aos domingos, no terraço com vista para o mar, que é puro deleite. Para quem prefere saborear em casa, eles mandam levar.

Linha de sanduíches especiais está no serviço de delivery e take away (Foto: Leonardo Freire/Divulgação)

Vai lá que ainda haja quem continue torcendo o nariz. Para estes, eles respondem com menus semanais cada vez mais surpreendentes! E nós os degustamos e agradecemos aos deuses da boa gastronomia.

SERVIÇO:

Manga - @mangarestaurante

Delivery e Take Away: ce segunda a domingo. Os pedidos são feitos entre 9h e 17h e retirados entre 17h30 e 19h na porta do Manga ou entregues por delivery. Taxa de entrega: R$ 10. Locais de entrega: Rio Vermelho, Horto Florestal, Ondina, Barra, Graça, Caminho das Árvores, Pituba e Itaigara.



Pedidos pelo whatsapp no número (71) 99296-3232.



Para quem quiser experimentar o menu degustação em sete etapas, o endereço é: Rua Prof. Almerinda Dultra, 40 - Rio Vermelho. É necessário fazer reserva.