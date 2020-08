Chefs ensinam a fazer pratos leves para garantir uma alimentação mais saudável

Cinco meses de quarentena, muita gente se aventurando na cozinha e todo mundo reclamando da comilança. Natural, com a ansiedade em alta, pouca ou nenhuma atividade física e tempo sobrando, a comida tem sido um dos passatempos preferidos de muita gente que vem cumprindo à risca o isolamento social.

Mas afinal, comer é o melhor remédio? Há quem diga que ajuda bastante a aplacar o tédio. Então, vamos em frente, mas com parcimônia. Que tal escolher bem os alimentos e manter uma alimentação saudável? Sabemos que é difícil, mas pedimos a ajuda de chefs e nutricionistas para nos ajudar nessa tarefa de comer com qualidade.

O nutricionista Daniel Cady, que acabou de lançar um e-book com receitas de saladas, coloridas e supernutritivas que vão deixar você com água na boca, mandou uma receita fácil que está sempre presente na mesa de sua casa.

Segundo ele, este é um momento que requer equilíbrio para manter uma boa qualidade de vida. E dá a dica: “Se você não é fã de saladas, se acha que seu prato tá meio monocromático, tá na hora de parar de colocar culpa no sabor dos vegetais, especialmente os folhosos, e aprender que um molho muda tudo”, diz na abertura do livro virtual.

Pois então, vamos fazer a nossa parte. Além de Daniel Cady, o Correio pediu a alguns chefs da cidade que preparassem pratos coloridos e apetitosos para ajudar o leitor a comer bem e de forma saudável nesta quarentena.

Do Soho, o chef Marcelo Fugita enviou uma receita especial que nem está no cardápio da casa. Ele mandou ver num fusilli integral com sobrecoxa, legumes, vegetais e um molho de arrepiar.

Na cozinha do Amado, o chef Danilo Fernandes preparou uma salada especial de camarão exclusivamente para você. O prato também não está no cardápio do restaurante, mas a ideia é você fazer aí na sua casa.



Já André Sturaro, chef e proprietário do Mercato del Mare, em Jaguaribe, preparou uma salada especialíssima inspirada no livro de receitas de sua mãe.

Os pratos ficaram tão apetitosos que agora você não vai poder dizer que não gosta de salada. Então, corra pra cozinha e prepare a salada do seu agrado para o almoço ou o jantar de hoje.

Salada de fusilli e camarão grelhado com molho de mostarda e mel

Salada de fusilli por Marcelo Fugita (Soho)

Ingredientes: 200g fusilli integral/ 2 sobrecoxas temperadas e grelhadas (cortadas em tiras )/ 8 bolinhas de mussarela de búfala/ 4 tomates secos/ 1 tomate rasteiro fatiado/ ½ lata de milho verde / 6 folhas de alface americana / 8 talos de folhas de rúcula / 8 talos de agrião com folhas

Para o molho: 100ml de mostarda amarela/ 40ml mel/ 40ml de azeite extravirgem / sal e pimenta-do-reino a gosto

Preparo:

Em um bowl, coloque todos os ingredientes e misture bem . Em seguida adicione o molho e está pronto para servir.

O chef André Sturaro se inspirou na receita da mãe para fazer a salada de lagostim

Salada de lagostim por André Sturaro - Mercato Del Mare

Ingredientes: lagostim, tomate uva, salsa, cubinhos de batata e salsão.



Preparo: Junta todos os ingredientes numa tigela, mistura bem, mantendo o lagostim por cima e joga um molho citronete – que é uma emulsão de limão siciliano e azeite de oliva – por cima e está pronto para servir.

Camarão com frutas é a mistura preferida do chef do Amado

Salada de camarões e frutas tropicais por Danilo Fernandes (Amado)

Ingredientes: 50g de alface americana/ 50g de rúcula/ coco fresco em tiras/ 120g de camarão VG grelhado/ 30g de pitaya boleada/ 30g de manga em cubos/ 30g iogurte natural

Para o molho: 1colher de sopa de mostarda Dijon/100ml de sumo de maracujá / 4 colheres de sopa de mel/ 50ml de sumo de um limão/ 200ml de óleo de girassol/ sal a gosto

Preparo do molho: Adicione ao liquidificador os sumos do maracujá e do limão, o mel e a mostarda Dijon. Bata até formar um líquido homogêneo, adicione o óleo em fio, lentamente até o molho se tornar um creme espesso. Acerte o sal.

Como montar a salada: Tempere os camarões com sal e pimenta preta, grelhe com um fio de azeite, e reserve. Em um bowl adicione as folhas, o coco e a manga e disponha sobre o prato. Decore com as bolinhas de pitaia, lâminas de coco, e a manga. Sirva com iogurte natural à parte.

Daniel Cady defende o consumo de vegetais e folhas na alimentação

Salada Incrementada – por Daniel Cady (Nutricionista)

Ingredientes: rúcula, alface crespa, tomate cereja, brócolis, couve-flor, cenoura, cebola roxa, conserva de gengibre e pepino.

Preparo: Corta tudo, mistura tudo e joga o molho de sua preferência por cima.

Dica: para esta salada, Daniel Cady sugere molho de mostarda com mel, mas ressalta que cada um pode escolher o do seu agrado. Afinal, repete ele, "o molho muda tudo"