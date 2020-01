Chegaram: Jordy, Carleto e Felipe Garcia treinam na Toca do Leão

Agora sim, o elenco principal do Vitória está completo. A maioria dos jogadores se apresentou na quinta-feira (2), em uma lista que teve 23 jogadores - entre eles, o atacante Júnior Viçosa, recém-contratado.

No sábado (4), foi a vez dos últimos três jogadores se apresentarem. Segundo a assessoria de comunicação do clube, Thiago Carleto, Felipe Garcia e Jordy Caicedo tiveram problemas com passagens aéreas e só conseguiram chegar dois dias mais tarde. Com isso, o elenco principal do Vitoria, treinado por Geninho, fica com 26 atletas à disposição do treinador.

Carleto e Felipe Garcia fizeram um treinamento aeróbico comandado pelo preparador físico Ednilson Sena. Jordy Caicedo fez reforço muscular na academia e teste ergométrico. As atividades ocorreram em dois turnos.

Neste domingo (5), os atletas do rubro-negro treinarão apenas no período da manhã. A pré-temporada do Vitória terá um total de 23 dias até a estreia do time principal, no dia 25 de janeiro, contra o Fortaleza, pela Copa do Nordeste. Antes, a equipe sub-23 estreia no Campeonato Baiano, dia 15, contra o Jacobina. As duas partidas serão no Barradão.