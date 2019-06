'Chegou dizendo que era policial', conta parente de tratorista assassinado

O tratorista José Raimundo Pereira dos Santos Júnior, 39 anos, conhecido como Negão, foi assassinado com um tiro na cabeça na noite desta sexta-feira (28), na cidade de Mata de São João, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O crime aconteceu por volta das 20h, na zona rural da cidade, na localidade de Fazenda Pitanga, às margens da BA-093, próximo ao posto de combustível Santa Cruz. José Raimundo foi abordado por um homem encapuzado, que chegou nos fundos da casa da vítima procurando por ele e perguntando por algumas armas. A família acredita que a vítima foi confundida com alguém.

Um parente de José Raimundo, que preferiu não ser identificado, disse que a vítima se reuniu para bater papo com três parentes e um vizinho, o que era um hábito, quando o homem encapuzado desceu de um carro preto armado com um revólver.

“Ele chegou dizendo que era policial, que queria armas. Dissemos que não andávamos armados porque todos éramos crentes, mas ele insistia nas armas e a gente negava. Foi quando ele perguntou quem era Negão e ele se identificou. O encapuzado mandou todo mundo se afastar, menos José Raimundo, aí atirou nele. O assassino entrou no carro e fugiu. Tinha outra pessoa no volante”, contou o parente do tratorista.