Cheiro de Amor terá copo encartado no CORREIO

Na edição deste fim de semana do CORREIO, os leitores que comprarem o jornal no ponto de venda ganharão como brinde um copo da banda Cheiro de Amor. A edição custa R$ 1,75. Na terça-feira, será encartado o CD da Cheiro.

O jornal reedita a promoção que já aconteceu outras duas vezes: a banda Clapbum teve seu brinde encartado no dia 18 de janeiro e o pagodeiro Igor Kannário, no dia 4 do mesmo mês. Na mesma semana, foram lançados seus CDs.

Antes de curtir o disco Chamar Você, o público levará um pouquinho do Cheiro de Amor para casa: “Essa parceria é muito importante para nós. É a nossa forma de agradecimento a todos que nos ajudaram a construir os 40 anos da história do Cheiro de Amor”, declarou Vina. No disco, estarão músicas recentes como Chamar Você e regravações como a de Hoje eu Saí Procurando Você.

No total, serão nove mil copos, disponíveis na cor branca ou vermelha, distribuídos nos jornais que ficarão nos diversos pontos de venda na cidade. A Multimídia, empresa parceira do jornal e que confecciona os copos e CDs, fabrica o produto a partir do polipropileno, um material resistente e flexível, que é 100% reciclável.