Chelsea bate City com gol de David Luiz e Liverpool lidera Inglês

O Liverpool fez a sua parte e contou com uma ajuda do Chelsea para assumir a liderança do Campeonato Inglês neste sábado (8). Jogando fora de casa, o time de Jürgen Klopp goleou o Bournemouth por 4 a 0, fora de casa, e só ficou na torcida pelo time londrino, que não decepcionou. Com gol de David Luiz, Chelsea bateu o City por 2 a 0, no Stamford Bridge, e deixou o Liverpool, na primeira colocação.

A subida ao topo da tabela veio com grande atuação de Mohamed Salah, autor de três dos quatro gols do Liverpool neste sábado. O Bournemouth até deu trabalho no primeiro tempo, inclusive com Brooks forçando Alisson a fazer uma boa defesa. E o visitante abriu o placar aos 24 minutos, com Salah. No lance, Roberto Firmino trocou passes com o egípcio, que chutou forte. Begovic espalmou e Salah, em condição de impedimento não percebida pela arbitragem, mandou para as redes.

A partir daí, o Liverpool não encontrou muita dificuldade. E fez o segundo gol logo aos dois minutos do segundo tempo. Dessa vez, Firmino interceptou saída de jogo errada do Bournemouth e acionou Salah, que balançou na frente da marcação e chutou cruzado para marcar.

O terceiro gol do Liverpool foi contra. Aos 22 minutos, Fabinho lançou Robertson, que fez o cruzamento. Cook, ao tentar cortar, empurrou a bola para as redes. E Salah voltou a aparecer aos 31 minutos. Lançado por Lallana, o egípcio ganhou disputa em velocidade com Cook e driblou Begovic duas vezes antes de tocar a bola no cantinho esquerdo, impedindo qualquer chance de corte dos defensores do Bournemouth.

Após triunfar no Inglês, o Liverpool vai decidir o seu futuro na Liga dos Campeões na terça-feira, quando receberá o Napoli pela rodada final da fase de grupos. Já o Bournemouth voltará a campo no próximo sábado, fora de casa, contra o Wolverhampton, pelo torneio nacional.

City perde a invencibilidade

A queda para o segundo lugar na tabela veio também com a perda da invencibilidade. Com o resultado, o time de Manchester estacionou nos 41 pontos. O Chelsea, por sua vez, subiu para os 34 pontos e já briga pelas primeiras posições.

O revés do City foi apenas o segundo da equipe na temporada até agora. A primeira aconteceu na fase de grupos da Liga dos Campeões, diante do Lyon, em setembro. O tropeço deixa o Liverpool como a única equipe ainda invicta no Campeonato Inglês.

Sem alguns dos seus principais jogadores, como o argentino Sergio Agüero e o belga Kevin de Bruyne, o City fez boa apresentação no primeiro tempo e até pressionou o Chelsea, com boas tramas pela esquerda. Mas a defesa londrina se segurou bem. Fernandinho reclamou de dores no primeiro tempo e até foi atendido pelos médicos, mas permaneceu em campo.

Quando o primeiro tempo parecia definido, Willian iniciou boa jogada pela esquerda e Hazard cruzou rasteiro na área. Kanté, principal destaque do Chelsea na temporada até agora, acertou de chapa da entrada da área e venceu o goleiro brasileiro Ederson, aos 45 minutos.

No segundo tempo, o time da casa quase ampliou a vantagem aos três minutos. Willian cobrou falta com categoria, por fora da barreira, mas parou em boa defesa de Ederson. Do outro lado, o City parecia desanimado. David Silva e Gabriel Jesus, titular novamente, faziam apresentação discreta. Somente Sterling causava maior movimentação no ataque do City.

Já o Chelsea seguia embalado no setor ofensivo. E alcançou o segundo gol aos 32 minutos. Após cobrança de escanteio na área, David Luiz cabeceou quase na pequena área e Ederson nem pulou para tentar fazer a defesa. Foi o primeiro gol do zagueiro na temporada.

Nos minutos finais, o City foi para cima em busca de ao menos um gol, sem sucesso. Na melhor oportunidade, aos 48, após erro na saída de bola do goleiro Kepa, Gabriel Jesus finalizou da entrada da área. Mas o goleiro se recuperou ao fazer bela defesa, assegurando o triunfo dos donos da casa.