Chesf aumenta vazão do reservatório de Sobradinho para otimização energética

A vazão do reservatório de Sobradinho foi aumentada para otimização energética, na segunda-feira (11). Agora o volume é de 1.700 m³ por segundo. Até a quarta-feira (13), essa quantidade será ampliada para 2.000 m³ por segundo, até que ocorra uma nova avaliação.

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) informou que a medida foi tomada para que haja otimização energética das diversas regiões do Sistema Interligado Nacional (SIN). O Reservatório de Xingó, que fica no estado de Sergipe, também será ampliado.

Nele, as vazões médias diárias seguirão entre 1.200 m³ por segundo e 1.500 m³ por segundo nos finais de semana e feriados. Já nos dias úteis, ficará entre 1.500 e 2.000 m³ por segundo.

Aos ribeirinhos, a Chesf adverte para a não ocupação das áreas de calha do Rio São Francisco, porque em situações emergenciais, as duas usinas têm capacidade de turbinar até 4.200 e 3.000 por segundo.