Chifre, troca de nome do ex e papai noel negro: como foi o Natal dos famosos

A véspera de Natal foi bastante animada para os famosos brasileiros. De chifre à casa nova, teve gente que até aproveitou o momento natalino para explicar porque tirou o nome do 'ex' do Instagram. Confira abaixo um resumo do que rolou nas celebrações natalinas de alguns artistas baianos e também do resto do Brasil.

O chifre de Maiara

A cantora Maiara, da dupla com Maraísa, usou as redes sociais para revelar que terminou seu relacionamento com o também cantor Fernando Zor. O motivo, segundo ela, foi que ele a traiu: 'ganhei um par de chifres de Natal'. (leia mais aqui)



Gabriela Pugliesi agora é só Gabriela

A musa fitness conhecida como Gabriela Pugliesi usou suas redes sociais na véspera de Natal para explicar o motivo pelo mudou o seu nome do Instagram. A influenciadora havia conquistado o sobrenome ´Pugliesi´em seu primeiro casamento, na época com o personal trainer Thiago Pugliesi, de quem se separou em 2014. "Trocar de nome no Instagram pode ser uma bobagem para muita gente, mas para mim representa muita coisa. Principalmente para eu sempre lembrar que tudo que fiz foi sozinha. Desde sempre, errando ou acertando”, explicou. Ela tinha feito a troca dia 19 de dezembro.

Luan Santana virou Papai Noel

O cantor aproveitou a véspera de Natal para fazer o personagem no Natal em família.

Lore, Leo e Liz

Esse foi o primeiro Natal da família após o nascimento da pequena Liz



Amor de Ivete e Daniel

A cantora usou o Instagram para fazer uma postagem com fotos românticas ao lado do marido, Daniel Cady: "Feliz natal zamurinhos . Que amor nos invada profundamente e nos leve aos caminhos da prosperidade e da paz . Deus abençoe todas as pessoas de bem".

Papai Noel negro: representatividade

A família de Giovana Ewbank e Bruno Gagliasso comemorou a noite de Natal em grande estilo nesta sexta-feira. Pelas redes sociais, o casal de celebridades mostrou os detalhes da celebração familiar e posto fotos ao lado dos três filhos: Títi, Bless e Zyan. Além de mostrar a decoração da casa e o look da família, as fotos também revelaram que os dois contrataram um homem negro para atuar como Papai Noel na festa. A decisão, que foi celebrada nas redes sociais, tem sido cada vez mais comum, com o objetivo de aumentar a identificação das crianças negras com personagens importantes do imaginário popular.

Larissa Manoela nos EUA

A atriz global escolheu os EUA para passar os festejos natalinos: "Que papai do céu renasça em cada coraçãozinho e abençoe todas as famílias. Luz e muito amor ✨ Um lindo Natal!", escreveu.



Anitta usa vestido de R$ 60 mil

A cantora Anitta usou um vestido avaliado em R$ 60 mil na sua comemoração natalina de 2021 com sua família. A cantora, que passou a véspera de Natal em sua casa no Rio de Janeiro, estava usando a peça da marca YSL. A informação do valor foi divulgada pelo fã clube @styleofanitta, que desde 2018 publica na internet as informações sobre as peças usadas pela artistas. A própria Anitta repostou a publicação nos seus stories. "Eu fico impressionada com esse instagram que acha TODOS meus looks", escreveu Anitta na postagem do fã-clube que revelava o preço da peça. O vestido curto com embelezamento de estrelas preto, pela marca YSL, é vendido no exterior por $10.700 dólares. Convertendo para reais, o valor é de aproximadamente R$ 60 mil.





Lázaro Ramos e Tais Araújo

O casal postou neste sábado (25) uma foto no sofá desejando feliz natal para os fãs em clima de muito amor. "Feliz Natal amores, que a noite de ontem tenha sido de puro amor e comunhão. Vamos celebrar a vida, o nascimento e as possibilidades vindas do novo! Amor, fé e coragem pra todos nós❤️".



Gilberto Gil

O artista aproveitou o dia de Natal para postar uma foto da família. Ou melhor, das mais novas integrantes do clã Gil. "Um beijo da #FamíliaGil e o desejo de um dia repleto de paz, amor e união a todas as famílias! Que esta data represente, mais do que nunca, o renascimento de todo o mundo e a esperança de dias cada vez melhores.Pina e Roma Gil , as gêmeas mascotes da família, filhas de @josegilm e @mariapinkus, desejam um Feliz Natal! "

