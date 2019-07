Chile tenta recuperar ânimo para disputa do terceiro lugar

Uma eliminação na semifinal, ainda mais por um placar de 3x0 diante do Peru, não estava nos planos da seleção do Chile. Atual bicampeã da Copa América, a equipe tenta recuperar o ânimo para a disputa do terceiro lugar, contra a Argentina, sábado (6), na Arena Corinthians.



Mas, logo após a derrota para o Peru, o elenco chileno não escondia a falta de disposição para entrar em campo no sábado (6). "É um jogo que não tem importância nenhuma", afirmou o volante Arturo Vidal, principal liderança da seleção chilena. "Vamos jogar apenas para cumprir tabela, como geralmente acontece nas disputas de terceiro lugar".



Um dia após a inesperada queda, a delegação chilena desembarcou em São Paulo, na quinta (4), de forma discreta. O grupo não foi a campo para treinar. As atividades serão retomadas nesta sexta (5), no CT do São Paulo, na única atividade de preparação para o confronto com a Argentina.



Ainda abalado pela derrota de quarta, em Porto Alegre, o zagueiro e capitão Medel agradeceu o apoio da torcida. "Gostaria de agradecer a todos os torcedores por nos apoiarem. Ontem foi difícil perder, como muitas vezes acontece no futebol. Mas isso não termina aqui. Esta equipe ainda tem muitos desafios pela frente e vamos dar o melhor de nós", declarou o jogador, nas redes sociais.



No sábado, em São Paulo, os chilenos vão rever mais uma vez a equipe argentina, sua vítima nas últimas duas finais da Copa América, em 2015 e 2016. Nas duas ocasiões, o time do Chile bateu a equipe de Lionel Messi nas penalidades.