China e EUA batem boca sobre clima no Twitter

Os dois maiores emissores mundiais de gases de efeito estufa estão brigando no Twitter sobre política climática, com a China questionando se os EUA podem cumprir a legislação histórica sobre o tema assinada pelo presidente Joe Biden esta semana.



Depois que o Congresso aprovou o projeto na sexta-feira, 12, o embaixador dos EUA na China, Nicholas Burns, foi ao Twitter no domingo, 14, para dizer que os norte-americanos estavam agindo sobre as mudanças climáticas com o maior investimento de todos os tempos. E que a China deve seguir o exemplo.



Na noite desta terça-feira, 16, o Ministério das Relações Exteriores da China respondeu com seu próprio tuíte: "Bom ouvir. Mas o que importa é: os EUA podem entregar?"



A troca de mensagens, parte de um longo debate no Twitter sobre o assunto, é emblemática e traz preocupações sobre a cooperação entre EUA e China, que é considerada vital para o sucesso dos esforços globais de mudanças climáticas. Com a ruptura nas relações diplomáticas sobre Taiwan e outras questões, alguns questionam se ambos os lados podem se acertar.



A China anunciou a suspensão das negociações com os EUA sobre clima e várias outras questões no início deste mês, como parte de sua resposta à visita a Taiwan da presidente da Câmara, Nancy Pelosi.



O clima tem sido uma das poucas áreas de cooperação entre os países. Autoridades dos EUA criticam a abordagem da China, com o secretário de Estado americano, Antony Blinken, dizendo que "não pune os EUA, punem o mundo".



Procurado a se pronunciar, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, pediu aos EUA na semana passada para "cumprirem suas responsabilidades históricas e obrigações sobre as mudanças climáticas, e pare de procurar desculpas para falta de ação".