Choque entre trens deixa vários feridos no Lobato; veja vídeo

Foto: Gil Santos/CORREIO

O choque entre dois trens do Subúrbio Ferroviário de Salvador deixou dezenas de passageiros feridos por volta de 15h30 desta sexta-feira (1º).

A Secretaria Municipal Saúde (SMS) informou, inicialmente, que 15 vítimas foram atendidas no local. No entanto, às 17h esse número foi atualizado pelo coordenador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Salvador, Ivan Paiva Filho, que informou que a quantidade de feridos chegava a 47.

Ao todo, 23 delas foram atendidas no local e, por apresentarem apenas escoriações, foram liberadas em seguida.

Outras 18 receberam os primeiros socorros no local e, em seguida, encaminhadas pelo Samu para unidades de saúde. Houve ainda seis vítimas socorridas por quatro viaturas do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), entre elas duas ambulâncias do 12° Grupamento de Bombeiros Militar (12°GBM/Salvar).

Segundo a SMS, os feridos que não foram liberados foram levados para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Paripe, Adroaldo Albergaria, San Martin e Hospital Ernesto Simões, além do Hospital Geral do Estado (HGE).

Não houve vítima fatal. Os casos mais graves foram de uma pessoa com suspeita de fratura bacia e outra com suspeita de fratura na clavícula.

Feridos, os dois maquinistas precisaram de atendimento médico. Um deles foi liberado logo após os primeiros socorros e o outro foi encaminhado para o Hospital Agenor Paiva, em Caminho de Areia.

De acordo com a Secretaria estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur), o acidente aconteceu entre as estações de Santa Luzia e Lobato.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, um passageiro do trem confirma que a colisão foi frontal. Uma cinegrafista amadora também relatou a situação dizendo que houve pânico e correria após o acidente. "Um trem acaba de se bater com o outro aqui. Todo mundo desesperado, saíram correndo", comenta a cinegrafista, mostrando a multidão que se aglomerava no local da colisão.

De acordo com Ivan Paiva, do Samu, os dois trens vinham em baixa velocidade e por isso não foi algo pior. “Com o impacto, as pessoas caíram e se machucaram”, comentou ele, citando que as composições estavam lotadas.

Moradora do Lobato, a doméstica Silvoneide de Jesus, 42 anos, contou que estava em casa cuidando das crianças quando o acidente aconteceu.

“Estava brincando com os filhos no quintal, quando ouvi um barulho muito alto. Achei que fosse acidente, porque na semana passada um carro bateu aqui perto”, comentou ela, que só percebeu que a situação envolvia os trens quando saiu de casa.

Ela contou ter visto as pessoas deixando o trem com nariz sangrando e outro ferimentos na cabeça.

Solidariedade

Silvoneide foi uma das moradoras que, imediatamente, se mobilizaram para ajudar os feridos. Os vizinhos colocaram cadeiras e levaram água para as vítimas. A doméstica contou que as ambulâncias do Samu não demoraram a chegar.

Às 17h20, um dos trens já havia sido retirado do local. O outro, que chegou a ter uma parte descarrilada com a colisão, permanecia.

O engenheiro de segurança da Defesa Civil de Salvador, José Carlos Palma, esteve no local e afirmou que a empresa responsável pelos trens será notificada e terá que explicar porque o acidente aconteceu.

"A informação que temos até o momento é de que houve um choque frontal entre dois trens. Eles estavam trafegando na mesma linha, mas em sentidos contrários um do outro. Não existe uma explicação técnica para isso, por isso, haverá um processo para identificar o que houve. Por enquanto, as informações que temos é de que eles estavam trafegando em baixa velocidade, mas tudo isso ainda será levantado", afirmou.

Foto: Gil Santos/CORREIO

Causas

O diretor da Companhia de Transportes da Bahia (CTB), Hidelson Menezes, afirmou que a empresa vai apurar o que aconteceu. Ele confirmou que apenas a linha 2 está em operação no trecho em que houve o acidente porque o outro trilho está em manutenção.

"O que se sabe até o momento é prematuro. Um acidente desses tem várias causas. Existe a causa-mãe e as secundárias que podem ter ocorrido. É isso que precisamos entender. Estamos com vários técnicos registrando e fotografando a cena. A partir daí, vamos compilar as informações com as do Centro de Operações para entender onde foi o início da causa desse acidente", adiantou.

Ele contou que o Centro de Controle que monitora os trens possui aparelhos específicos para evitar esse tipo de acidente.

"É normal que os trens usem apenas uma linha enquanto a outra está em manutenção. Quem trabalha com trem sabe disso. A central tem aparelhos que controlam essa operação e que monitoram para que dois veículos não fiquem na mesma linha ao mesmo tempo. Vamos apurar por que isso não aconteceu", concluiu.