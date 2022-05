Chuva de granizo deixa casas destelhadas e cidade sem energia na Bahia

Um forte vendaval e um chuva de granizo assustaram os moradores de Taperoá, no baixo-sul da Bahia, na tarde desta quarta-feira (18). Segundo a prefeitura, o fenômeno causou danos em vários imóveis, derrubou árvores, além de partir os cabos de eletricidade, deixando a cidade sem energia e internet. A chuva durou cerca de 1h30, de acordo com relatos de moradores nas redes sociais. Ainda não há confirmação de feridos.

Moradores registraram o fenômeno através de vídeos. Nas imagens, estudantes dentro de um ônibus escolar mostram as pedras de gelo que caíram junto com a chuva. Em outro vídeo, um morador mostra o momento exato em que imóveis são destelhados com a força dos ventos.

Em nota, a prefeitura de Taperoá informou que a Coelba já sinalizou estar trabalhando para o restabelecimento da energia no município, mas sem previsão de retorno.

"A Equipe da Secretaria de Obras já está nas ruas desde o primeiro momento trabalhando para desobstruir vias e dá suporte as pessoas que, de alguma forma, foram atingidas pelo fenômeno", diz o texto.

Ainda de acordo com a gestão municipal, equipes médicas estão a postos no Hospital Iomar Meireles para atender possíveis vítimas. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e cidades vizinhas têm dado suporte.

"O Superintendente da Defesa Civil do Estado da Bahia, Carlos Miguel de Almeida Filho já se encontra no município e juntamente com o Corpo de Bombeiros, está percorrendo os pontos da cidade mais atingidos e avaliando os danos", conclui a nota.