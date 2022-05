Chuva de granizo na Bahia cobre gramado de gelo em segundos; vídeo

Após Taperoá e Mucuri, foi a vez de Prado, também no Sul da Bahia, receber uma chuva de granizo na tarde desta quarta-feira (18). Um vídeo registrando o fenômeno mostra um gramado se cobrindo inteiramente de gelo em questão de segundos na cidade baiana.

Nas imagens, é possível ver as pedras de gelo caindo e o forte barulho que fazem. "Cê tá doido, vei?", analisa o cinegrafista.

Conforme a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Cláudia Valéria, a ocorrência de granizo na Bahia não é um fenômeno incomum. No início de 2020, por exemplo, choveu gelo em Salvador.

"O granizo é uma chuva que se forma em camadas altas da atmosfera, fazendo com que os pingos se congelem devido às baixas temperaturas, e não descongelem até atingir o solo", explica a meteorologista.

A chuva de granizo, segundo a especialista, é impacto da frente fria que chegou a Bahia na terça-feira (18). Esse fenômeno é o mesmo que provocou redução nas temperaturas e até neve em estados do Sul e Sudeste do Brasil.

Menor temperatura do ano

A madrugada desta quinta-feira (19) registrou a menor temperatura do ano em Salvador. Os termômetros na cidade de Correntina, no Sudoeste do estado, marcaram 10,9ºC, com sensação térmica que baixou os 10ºC.