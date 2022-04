Chuva deixa 32 famílias desabrigadas em Salvador; prefeitura acolhe vítimas

A Prefeitura de Salvador já acolheu 32 famílias - com um total de 62 pessoas - que ficaram desabrigadas devido às fortes chuvas que atingem a cidade desde o último sábado (16). Só na manhã desta segunda-feira (18), 23 famílias foram abrigadas na Escola Municipal Professora Eufrosina Miranda, no bairro do Lobato.

Uma família está abrigada no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Mosa Berbert, em São Caetano. E oito encontram-se na Escola Municipal Santa Terezinha, no Alto da Terezinha.

As ações fazem parte dos esforços da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre), em parceria com a Defesa Civil de Salvador (Codesal) e a Secretaria Municipal da Educação (Smed).

Cinco sirenes já foram acionadas nas comunidades de Voluntários da Pátria (Lobato), Vila Picasso (Capelinha de São Caetano), Bom Juá, Mamede (Alto da Terezinha) e Baixa do Cacau (São Caetano).

Segundo o secretário da Sempre, Kiki Bispo, dez escolas do município estão totalmente preparadas para qualquer novo episódio que possa vir a ocorrer. “Diante do risco iminente de fortes chuvas, após a cidade apresentar um acumulado de 150 mm nas últimas 72h, temos que estar prontos para dar toda a assistência necessária”, pontuou.

As escolas possuem dormitórios e são fornecidas cinco alimentações diárias, acompanhadas por nutricionistas. Os técnicos da Codesal fazem a vistoria dos lares e os profissionais da Sempre efetuam o cadastramento e verificação da situação de cada um, de acordo com laudos da Defesa Civil, para a concessão de Auxílio Aluguel no valor de R$300 ou Auxílio Emergencial, que varia de um a três a salários mínimos.

"Quando ouvi a sirene só fiz arrumar minha criança, pegar umas roupas dela, nossos documentos e deixei nossa casa. Lá tem barranco, a casa molha toda e vir para a escola foi ótimo. Nada vale colocar a vida do meu filho em risco", conta Graciely de Jesus, que foi acolhida com o filho de dois anos.

Frente fria

A frente fria que atinge Salvador intensificou as chuvas desde a madrugada deste domingo (17), agravando o risco de alagamentos e deslizamentos de terra. Segundo informação da subcoordenadora de Monitoramento e Análise das Ações Climáticas e Sistemas de Alerta da Codesal, Nicoly Lima, em abril já choveu 145,4mm, equivalente a 51% da média histórica do mês que é de 284,9mm.

Até a próxima quinta-feira (21) haverá, em Salvador, a previsão é de acumulados de chuvas expressivos e rajadas de vento. O Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMPDC) estará em alerta e apto para atender às demandas solicitadas pela população da capital baiana.

A tendência é de que as chuvas continuem até sexta-feira (22), reduzindo gradativamente de intensidade.