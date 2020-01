Chuva deixa cinco mortos no Sul dos Espírito Santo

Pelo menos cinco pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas que atingem o sul do Espírito Santo na manhã deste sábado (18). Duas mortes aconteceram na cidade de Iconha, de 13 mil habitantes, para onde o governador do estado, Renato Casagrande, foi durante a manhã para acompanhar os trabalhos da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

Mais três mortes foram registradas em Alfredo Chaves, município de 14 mil habitantes, onde a Defesa Civil registrou 249,2 mm de chuva nas últimas 24 horas.

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) do Espírito Santo, uma das vítima fatais em Iconha foi levada pela enxurrada. A segunda vítima, um homem cuja identidade não foi divulgada, foi encontrada morta no quintal de casa - a suspeita é de afogamento por conta dos alagamentos na cidade.

Já em Alfredo Chaves, um casal de idosos morreu soterrado e uma terceira pessoa foi encontrada morta num bairro a cerca de 20 quilômetros do Centro.

Estrago

De acordo com informações do portal A Gazeta, 13 cidades no estado estão em alerta para desabamentos e alagamentos, emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Em Iconha, praticamente todo o comércio teve prejuízos. Por lá, pontes caíram e comunidades ficaram isoladas.

"Iconha é um cenário de guerra. O que vocês estão vendo aqui é a rua principal, todo o comércio destruído, as casas, as ruas laterais destruídas. Nosso papel agora é reconstruir a cidade, dar apoio assistencial. É o primeiro socorro, depois a gente vê como ajuda os comerciantes a reconstruírem a sua atividade comercial", disse o governador.

Segundo governador, cenário na cidade de Iconha é de guerra

(Foto: TV Gazeta)

Já na cidade de Alfredo Chaves, 12 idosos e duas cuidadoras ficaram ilhados num asilo e precisaram de ajuda de uma aeronava para serem resgatados. Há, ainda, desabrigados em Vargem Alta, Ibiraçu e Aracruz.

As chuvas provocaram interdições nas rodovias federais que cortam o estado, como a BR-101 e a BR-262.

Os maiores acumulados de chuvas em 24h foram registrados nos municípios: Alfredo Chaves (249,2 mm), Vargem Alta (231,6 mm), Mimoso do Sul (115 mm), Marechal Floriano (114,6 mm), Anchieta (112,6 mm), Venda Nova do Imigrante (102,4 mm) e Mimoso do Sul (99,6 mm), Cachoeiro de Itapemirim (69,97 mm), Castelo (67,17 mm), Atílio Vivácqua (59 mm), Ibitirama (57,6 mm), Fundão (57,15 mm), Muqui (55,6 mm) e Conceição do Castelo (52,5 mm).

Para este sábado, a previsão na região Sul do estado, a mais afetada, é de sol entre muitas nuvens, com chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23°C e máxima de 28°C. Nas áreas altas: mínima de 19°C e máxima de 25°C.