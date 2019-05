Chuva deixa Lauro de Freitas alagada; bombeiros resgatam cadeirante

Uma chuva forte alagou ruas de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, nesta sexta-feira (10). No início da tarde, pacientes que iam a uma unidade de saúde para fazer hemodiálise ficaram presos em um carro em uma zona alagada e precisaram de ajuda dos bombeiros para sair dali.

Equipes do 3º Subgrupamento de Bombeiros Militar (3°SGBM) resgataram uma cadeirante e outros pacientes no local. Depois da retirada, os bombeiros ainda observaram as condições de saúde dos resgatados e levaram os pacientes para a clínica para onde eles se dirigiam quando foram pegos pela chuva. Pacientes que estavam "ilhados" na unidade de saúde também foram socorridos pelos bombeiros, que os levaram de lá para suas residências.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), deve chover em Lauro de Freitas até sábado, com trovoadas isoladas. No domingo, deve melhorar o tempo.