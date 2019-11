Chuva faz Bahia cancelar único treino antes de pegar Atlético-MG

A chuva forte em Salvador atrapalhou os planos do Bahia. O tricolor teve que cancelar o único treino no campo que faria antes de enfrentar o Atlético-MG, quarta-feira (27), às 21h, na Fonte Nova, pela 35ª rodada do Brasileirão.

Depois da derrota para o Goiás, por 4x3, domingo, no Serra Dourada, o elenco tricolor voltou aos treinos hoje com um trabalho na academia do Fazendão.

O técnico Roger Machado terá retornos e desfalques na partida. Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o meia Guerra e o lateral João Pedro estão fora. Por outro lado, Flávio, que cumpriu suspensão diante do Goiás, volta a ficar à disposição do treinador. Além deles, os atacantes Marco Antônio e Artur, que se recuperam de lesão, vão ser avaliados pelo departamento médico.

Com 44 pontos, o Bahia está na décima colocação, a seis pontos do Corinthians, primeiro time na zona de classificação da Libertadores. O tricolor não vence há oito partidas.