Chuva faz prefeitura decretar situação de emergência em Lauro de Freitas

A prefeitura de Lauro de Freitas decretou neste sábado (11) situação de emergência na cidade por 90 dias por conta dos estragos causados pelas fortes chuvas que começaram ontem. Dados da Defesa Civil local mostram que choveu 206 milímetros em 72 horas na cidade, a maioria nessa madrugada. A decisão da prefeita Moema Gramacho foi tomada após reunião com a Superintedência de Proteção e a Defesa Civil do estado (Sudec) na tarde de hoje.

O bairro mais atingido foi Portão, que em seis horas entre noite de sexta e madrugada de sábado registrou 127 milímetros de chuva.

A Defesa Civil informou em nota que mais de 370 pessoas ficaram desalojadas no município por conta da chuva e estão abrigadas em escolas e templos religiosos. Além disso, foram registradas cinco quedas de árvores, interditando vias importantes como a Avenida Luiz Tarquínio, quedas de muro, deslizamento de terra, alagamento de vias e destelhamento de casas. Foram mais de 250 chamados para a Defesa Civil, que está contando com apoio das centrais de videomonitoramento para identificar situações de risco.

Os rios transbordando foram a principal causa para inundação das casas. A prefeita diz que o temporal coincidiu com a maré alta. “A cidade está no nível do mar, quando chove e a maré represa as águas, os rios transbordam e geram todo esse transtorno para as populações próximas”, diz.

A prefeita, secretários e agentes da Defesa Civil passaram pelos bairros atingidos durante a madrugada. A maioria das pessoas desalojadas é de Portão - 300 foram retiradas de suas casas às márgens do Córrego dos Irmãos e levadas para a Escola Cadetes Mirins. Parte das famílias já foram cadastradas para receber uma ajuda de custo do programa do bolsa aluguel.

(Foto: Divulgação)

Interdição

O Rio Ipitanga encobriu uma ponte na Estrada do Coco, impedindo trânsito de veículos. A via foi interditada por agentes da Secretaria de Trânsito, Transporte e Ordem Pública (SETTOP) no sentido litoral. O fluxo de veículos foi desviado para ruas próximas gerando um grande engarrafamento. A Secretaria recomenda que os motoristas que vierem de Salvador sentido litoral utilizem a Via Metropolitana.A SETTOP também monitora a Avenida Luiz Tarquínio, na primeira portaria de Vilas até a entrada da Priscila Dutra, e a Beira Rio,

Na Lagoa da Base várias ruas e casas foram inundadas. A Secretaria de Infraestrutura utilizou no local bombas de sucção e um caminhão de hidrojateamento para desentupir bueiros e abrir valas para escoamento. Em Itinga e Caji foram registradas queda de árvores e de muro, além de alagamento das vias. A Defesa Civil distribuiu lonas para que as áreas de risco nessas regiões fossem cobertas.

No bairro do Caji e na rua do Jockei, no Centro, o Corpo de Bombeiros fez o resgate de famílias ilhadas. Apesar do risco, muitos moradores não quiseram deixar suas casas, segundo a prefeitura.

Em situação de emergências, a população deve ligar para 3379-4843 / 3288-8628 ou 199.