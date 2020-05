Chuva no Litoral Norte transborda lagoa e deixa moradores ilhados; veja vídeos

As chuvas fortes que caem em Salvador chegaram também ao Litoral Norte. Locais como Subaúma, no município de Entre Rios, e Praia do Forte, em Mata de São João, enfrentaram alagamentos e transbordamento de rios por conta do temporal.

Em Praia do Forte, a lagoa Timeantube, localizada em frente ao Tivoli Resort, transbordou chegando a invadir a pista na entrada da localidade turística. Segundo a prefeitura, o alagamento não chegou a causar prejuízos, já que o resort está fechado por conta da pandemia de coronavírus e a região não é de moradia.

Um vídeo da leitora Mariana Andrade mostra a situação no local. Veja abaixo.

Segundo um representante da prefeitura de Mata de São João, “esse ano é a terceira vez que acontece isso".

"Uma das comportas da lagoa travou e por isso, com a chuva, a lagoa transbordou. Para conseguir resolver vamos precisar esperar a chuva parar e a água baixar, o que acontece em dois ou três dias. Foi um volume de chuva muito grande que não se tinha há muitos anos”, explicou a fonte.

Já em Subaúma, os alagamentos acabaram desalojando parte da população. Voluntários atuaram em embarcações para resgatar moradores que ficaram ilhados em suas casas por conta da elevação do nível da água.

“A comunidade tá quase toda embaixo d’água. A praça e alguns bairros que são mais elevados. Todo o restante das ruas que ficam próximas ao rio estão todas embaixo d’água”, relata o morador Thiago Figueiredo, que ajudou no socorro aos moradores.

Um morador com deficiência física foi um dos que precisou de resgate porque não teria como sair de casa diante do nível do rio. “É campo de futebol, ruas inteiras, tudo que você imaginar, o cenário é bem desesperador. Tivemos que fazer o resgate desse rapaz que é tetraplégico e mora sozinho com a mãe idosa, só ela cuida dele. A maioria das pessoas que estão nas áreas de risco saíram de casa e estão ou em casa de parentes que moram em áreas mais secas, ou de veranistas que cederam suas casas para o pessoal daqui ficar”, relata.

Ainda segundo o morador, o alagamento em Subaúma é recorrente. “Isso aconteceu nessas últimas chuvas deste ano, é a terceira vez que acontece esse ano, mas hoje foi o pior, acredito que por parte do solo já estar encharcado, ainda ter resquícios de chuvas da semana passada”, conta Thiago.

Segundo relatos, a comunidade enfrenta chuvas desde a noite de segunda-feira. O CORREIO tentou contato com representantes da prefeitura de Entre Rios, sem sucesso.

*Com a orientaçáo da subeditora Clarissa Pacheco.