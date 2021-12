Chuvas: ponte em Itamaraju e trechos de estradas no Extremo Sul seguem interditados

O tráfego de veículos na BA-290, no trecho entre Teixeira de Freitas e Alcobaça, no Extremo Sul da Bahia, foi retomado na quarta-feira (8), depois de ser bloqueado por conta de um deslizamento de terra e queda de árvores nas margens da rodovia.

A circulação de automóveis no acesso ao distrito de São Paulino, na BA-284, entre Itamaraju e Jucuruçu, e na BR-489, do distrito de Guarani até a comunidade do Tombador, que liga Prado a Itamaraju, ainda está proibida por conta do período chuvoso. Os motoristas que usam essas rodovias devem permanecer atentos. O aterro do KM 17 da BA-284 e a pista próxima à localidade de Furado, na BR-489, cederam ontem e a ponte na saída de Itamaraju permanece com risco de queda e não pode ser utilizada.

esta quinta, a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) continua com ações de emergência nessa rodovia e nas BA-284 e BA-489, também na mesma região. Os serviços de manutenção são feitos para ajudar a melhorar as condições de trafegabilidade após fortes chuvas.

Os equipamentos necessários, a exemplo de escavadeiras, já estão sendo deslocados para a BA-284 e a BR-489 e devem chegar nas rodovias na tarde desta quinta-feira. Os serviços emergenciais serão iniciados assim que houver a melhoria das condições climáticas na região.