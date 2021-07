Chuvas vão continuar na cidade até quarta-feira (8), alerta Defesa Civil

A segunda-feira (5) começou com muita chuva em Salvador e, se a previsão não falghar, o mau tempo deve permanecer na capital baiana até a próxima quarta-feira (8). De acordo com informações divulgadas pela Defesa Civil de Salvador até lá são esperados dias de céu nublado com chuvas a qualquer hora. A probabilidade de chuva para a terça-feira (7) é de 80% e de 40% na quarta (8).

O cenário só começa a mudar na quinta-feira (9), quando há previsão de céu claro a parcialmente nublado com poucas chances de chuva. A probabilidade de chover é de 20%

O bom tempo deve permanecer na sexta-feira (10) e se estender pelo próximo final de semana. Para esses dias, a previsão e de céu claro a parcialmente nublado com poucas possibilidades de chuva.

Já as temperaturas devem variar ao longo da semana com máxima se 28 graus e mínimas de até 21 graus. O ventos também vão oscilar a velocidade ao longo da semana, entre 16km/h e 22km/h.