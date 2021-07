CIB autoriza ampliar vacinação para profissionais da educação em todo estado

A Comissão Intergestores Bipartite (CIB) aprovou a ampliação da vacinação dos profissionais da educação em toda Bahia. Com a decisão, será possível vacinar os remanescentes deste público prioritário que ainda não recebeu nenhuma dose de imunizante.

A informação foi divulgada pelo secretário estadual da Saúde (Sesab), Fábio Vilas-Boas, nesta quinta-feira (22).

Boa notícia! A CIB acabou de aprovar a ampliação da vacinação em primeira dose para os profissionais da educação de faixas etárias remanescentes em todo o estado da Bahia. O Gov @costa_rui garantiu todos os protocolos de segurança para retorno às aulas nesta segunda-feira. pic.twitter.com/09kh1gxxHl — Fábio Vilas-Boas (@fabiovboas) July 22, 2021

A volta às aulas na rede estadual está prevista para a próxima segunda-feira (26), com o retorno semipresencial dos estudantes do Ensino Médio. Já para as demais etapas, incluindo o Fundamental nas suas diferentes modalidades e ofertas, o início das aulas sempresenciais será no dia 9 de agosto e, até esta data, esses alunos continuam com as atividades do ensino remoto.

Entenda como será o retorno

Para todas as situações, a realização das atividades letivas fica condicionada à ocupação máxima de 50% da capacidade de cada sala de aula e à observância aos protocolos sanitários. Cada turma de estudantes será dividida em duas, sendo uma turma formada por alunos cujo nome próprio seja iniciado por letra constante do grupo de letras de “A” a “I” e a outra turma formada por alunos cujo nome próprio seja iniciado por letra constante do grupo de letras de “J” a “Z”. A unidade escolar poderá fazer o ajuste relacionado a esta escala conforme a realidade de cada turma e em função de outro critério que a unidade escolar considere relevante.

A unidade escolar implementará a mesma organização de aulas programadas para as rotinas regulares, de modo que, a cada dia, metade da quantidade de alunos de uma turma participará das atividades de maneira presencial e a outra metade desenvolverá atividades de maneira não presencial, em sistema de alternância diária e com igual carga horária.

Quanto à alternância, ela ocorrerá entre os dias da semana e entre as semanas. Assim, na semana 1, metade da turma irá na segunda, quarta e sexta e a outra metade, terça, quinta e sábado. Na semana 2, os dias serão invertidos e quem foi na segunda, quarta e sexta-feira irá na terça, quinta e sábado, e o contrário. Essa alternância assegura que todos os estudantes tenham aulas presenciais de todos os componentes curriculares.