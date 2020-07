‘Ciclone bomba’: onda derruba portão e invade garagem de prédio em SP; assista

Foto: Reprodução/YouTube

A passagem do ‘ciclone bomba’ pelas regiões Sul e Sudeste do país continua gerando imagens impressionantes, como as registradas por câmeras de segurança em um prédio à beira-mar na cidade de Itanhaém, no litoral de São Paulo, nessa quinta-feira (2).

As gravações, que circulam a internet, mostram o momento em que uma forte onda avança sobre o calçadão, atravessa a pista e atinge vários imóveis. Num dos edifícios chega a derrubar e arrastar o portão para dentro do imóvel.

O incidente ocorreu na Avenida Vicente de Carvalho, no bairro Praia do Sonho. Ao portal G1, o zelador e morador do edifício, Valdo Silva, 46 anos, contou que foi uma situação inédita.

"Uma onda desse porte foi uma surpresa. Trabalho aqui há 20 anos e foi a primeira vez que vi algo desse tipo. Chegou a inundar, mas ninguém se feriu", declarou.

Ainda segundo o zelador, apesar do susto, ninguém foi atingido pelo portão arrastado e os automóveis estacionados dentro da garagem também não sofreram danos.

Segundo o G1, a previsão de maré elevada já era esperada até a noite dessa quinta, conforme divulgado pelo Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil.

A passagem do fenômeno meteorológico causou prejuízos à população da Baixada Santista, provocando quedas de árvores, atingindo carros e afundando embarcações.

A passagem do ‘ciclone bomba’ também causou muitos estragos no Sul do país, especialmente em Santa Catarina, onde houve pelo menos 10 mortes, com várias casas destelhadas e a rede elétrica de diversas cidades danificada.