Cidade baiana é a primeira do Brasil a ter monumentos escaneados em 3D

Há pouco mais de um ano, em 15 de abril de 2019, a histórica Catedral de Notre-Dame, erguida entre de 1163 a 1345, em Paris, foi destruída por um incêndio. Cinco dias depois, na madrugada de 19 para 20, a também histórica Igreja Matriz de Monte Santo, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1983, também era consumida, em parte pelas chamas.



Além da triste coincidência dos incêndios e de serem históricas, as duas igrejas têm algo mais em comum. Seus processos de restauração terão a ajuda de escaneamentos em 3D feitos previamente. Em Notre-Dame, havia sido feito em 2015. Em Monte Santo, a 352km de Salvador, o responsável foi o arquiteto Timóteo Ferreira, que tinha realizado o escaneamento da igreja, inaugurada em 1791, poucos dias antes. O município baiano é o primeiro do país a ter monumentos escaneados a laser.



Nascido na Fazendo Acaru, uma comunidade quilombola de cerca de 50 famílias e onde a luz elétrica só chegou há 13 anos, na zona rural de Monte Santo, Ferreira deixou a cidade para estudar em São Paulo, com a moral de quem gabaritou a redação do Enem e ganhou a opção de ter cinco bolsas para escolher. Acabou na Uniban, em São Bernardo do Campo-SP. De lá, para a Unicamp, onde realiza mestrado.

“Sempre quis fazer algo por minha terra. Meu trabalho de conclusão do curso foi um projeto de restauro tanto para a Praça da Matriz como para o Museu do Sertão. Doei ambos os projetos para a prefeitura.”, relembra o arquiteto.

Desta vez, Ferreira, que contou com suporte tecnológico da Kemp, empresa de projetos de arquiteturas e complementares, para utilizar o Focus S70, um equipamento que custa em torno de R$ 300 mil. A máquina usa um feixe laser que é direcionado aos objetos e permite capturar, visualizar e modelar tridimensionalmente cenas com alta precisão.

Arquiteto baiano Timóteo Ferreira (Foto: Divulgação)

Varredura

Durante quatro dias e outros seis de processamento, o arquiteto realizou 100 varreduras pelo complexo arquitetônico da cidade, que é um conhecido ponto de romaria na Bahia, com sua histórica via sacra. Em 1º de novembro, Dia de Todos os Santos, Monte Santo chega a receber cerca de 100 mil visitantes.

Confira como foi feito o escaneamento:





Após o escaneamento, foi possível gerar uma planta da cidade com navegação semelhante ao Google Street View, mas com informações sobre medidas e nível das ruas, dos lotes, das quadras e das edificações. Como resultado também é possível reunir modelos geométricos tridimensionais, volumétricos, das quadras do centro histórico com as respectivas edificações.



“Nesse momento, a falta de políticas públicas de preservação do patrimônio cultural e arquitetônico, de forma geral, ainda mais numa cidade do interior do Nordeste, me impulsionou bastante a contar um pouco da minha história, apresentar ao meu povo um pouco da nossa história e difundir esse patrimônio que é tão importante para a gente”, diz Ferreira, sobre os objetivos do trabalho, baseados em documentos oficiais de preservação do patrimônio.

Escaneamento em 3D da cidade de Monte Santo (Divulgação) Escaneamento da Catedral de Notre-Dame, em Paris (Divulgação) Igreja Matriz de Monte Santo, após o incêndio do ano passado (Divulgação)

Segundo ele, não existia qualquer mapa atualizado do centro histórico tombado, então se tratou de um escaneamento para reconhecimento. Após a defesa do mestrado, é possível que o escaneamento seja usado para construir um tour virtual pelas vias históricas de Monte Santo. “Eu pretendo, sim, como objetivo final, apresentar para a comunidade local e doar essa documentação para a prefeitura. É uma nova contribuição para a cidade”, garante. Ele já está em contato com a prefeitura para ceder as imagens da igreja para auxiliar na reconstrução.

Confira como as imagens são aproveitadas num computador:



Famosa

A via sacra de Monte Santo remete à fundação da própria cidade, em outubro de 1775. Naquele ano, o Frei Apolônio de Todi ficou impressionado com a semelhança entre a serra do local com o Monte Calvário, em Jerusalém, e, com os fiéis que o acompanhavam, ordenou a instalação de cruzes no caminho até o monte, para relembrar o sofrimento de Jesus, e a construção de um santuário. Ao fim da procissão de penitência, em 1º de novembro de 1775, pediu aos fiéis que voltassem ali todo o ano, criando a tradição das romarias.

Monte Santo também é o local onde ficava a Fazenda do Gado, que se tornou o Arraial de Canudos, no final do século XIX. A cidade ainda serviu de base para as operações do exército contra o arraial comandado por Antônio Conselheiro. O município também é o local em que o Meteorito do Bendegó, maior meteorito já achado no Brasil, foi encontrado, em 1894, e locação do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol (1963), de Glauber Rocha, e da minissérie O Pagador de Promessas (1988), da Rede Globo.