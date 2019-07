Cidade da Luz promove jantar com pintura e exposição mediúnicas

Momentos de Espiritualidade, lazer e descontração. Essa é a proposta do jantar beneficente revivendo o São João que será realizado na Cidade da Luz, em Pituaçu, neste sábado (20) a partir das 19 horas. Entre os itens do cardápio estão caldo de aipim como entrada, arrumadinho no buffet, cocada de sobremesa, além de água mineral e refrigerante, tudo ao som da Banda Filomena Bagaceira.

O evento será comandado pelo presidente e fundador da Instituição, José Medrado, que na ocasião fará uma sessão de pintura mediúnica. As obras produzidas serão leiloadas na mesma noite e o valor arrecadado será revertido às obras assistenciais da Casa.

No mesmo dia, no Espaço Renoir da Cidade da Luz, haverá também a Exposição "É ele, Aleijadinho vive", em comemoração aos 289 anos de Antonio Francisco Lisboa, importante escultor, pintor e arquiteto do Brasil Colonial, nascido em 1730. A mostra será composta por esculturas produzidas através da mediunidade de José Medrado. Aleijadinho é um dos muitos espíritos que atua através de José Medrado. Toda a renda obtida se destina, integralmente, à Cidade da Luz.

Os convites para o jantar estão disponíveis na Cidade da Luz, por R$ 80 com pagamento à vista, débito ou crédito.