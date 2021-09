Cidade de Queimadas suspende aulas presenciais após morte de criança por covid

(Foto: Reprodução)

As aulas das escolas públicas de Queimadas, no norte da Bahia, foram suspensas nesta segunda-feira (6) e não têm prazo para a volta. A decisão foi tomada depois que uma garota de 6 anos morreu de covid-19 na cidade. Foi a primeira morte de criança pela pandemia no município, que registra 33 mortes por covid.

A menina Ana Vitória Oliveira Mercês morava no distrito de Espanta Gado com a família. Segundo informações da TV Bahia, a morte, que aconteceu na última sexta-feira (6), repercutiu bastante e emocionou a cidade.

Com o óbito, as autoridades municipais voltaram atrás na flexibilização de alguns decretos. As aulas presenciais foram suspensas e eventos e festas estão proibidos. No distrito onde a menina morava, também devem ficar fechados bares, restaurantes e estabelecimentos similares. A realização de uma feira da comunidade, sempre às segundas, fica suspensa também. Atividades esportivas coletivas também foram proibidas.

A cidade tem cerca de 26 mil habitantes e 15.800 já se vacinaram contra covid-19, segundo a prefeitura. A vacinação continua.