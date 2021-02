Cidade do pó: localização do Porto de Salvador atrai o tráfico internacional

Salvador, cidade do pó. Essa alcunha indesejada foi dada à capital baiana após dois fatos que entraram no noticiário nesta semana: primeiro, meia tonelada de cocaína foi encontrada escondida em um avião no aeroporto internacional da cidade, na tarde da última terça-feira (09) e depois, cerca de 430 kg de cocaína foram apreendidos no final da manhã desta quarta-feira, 10, no porto.

Na ação no aeroporto, a droga seria levada para Portugal e foi achada pelos cães farejadores Fuzil e Sonic, da Coordenação de Operações Especiais (COE) da Polícia Civil. Já no porto de Salvador, a Polícia Federal localizou a droga durante uma ação de fiscalização conjunta com a Receita Federal.

Segundo a Polícia Federal informou, no caso do aeroporto, primeiro o piloto fez um alerta de pane durante o voo para Salvador, a partir daí mecânicos inspecionaram a aeronave e acabaram encontrando parte da droga. Com o apoio dos cães especialistas em localização de entorpecentes, os policiais civis encontraram o restante da carga de cocaína. Equipes da Polícia Federal acompanharam as buscas.

As porções de cocaína estavam divididas em tabletes que estampavam as marcas de duas grandes empresas de materiais esportivos. Dois passageiros e três tripulantes foram conduzidos para a sede da PF, que ficará responsável pela investigação.

Os responsáveis pelo tráfico poderão ser enquadrados pelos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, cujas penas, somadas, podem chegar a 25 anos de reclusão.

No aeroporto, cães farejadores ajudaram a localizar a droga (Foto: Divulgação/SSP-BA)

Carga no porto

A outra apreensão gigantesca ocorreu a pouco mais de 25 km do aeroporto, no Porto de Salvador. Os cerca de 430 kg de cocaína foram apreendidos no final da manhã desta quarta-feira, 10. Segundo a Polícia Federal, a droga foi localizada durante uma ação de fiscalização conjunta com a Receita Federal.

A cocaína, acondicionada em bolsas de nylon, estava escondida em uma carga de suco de abacaxi que tinha como destino a cidade de Valência, na Espanha.

A identificação do produto ilícito foi feita durante fiscalização de rotina à qual geralmente são submetidas as cargas que embarcam e desembarcam no porto. Agora, a PF continua a investigação para descobrir os responsáveis pela carga.

Delegado titular da Alfândega de Salvador, o auditor fiscal Fernando Matos explica que uma vantagem geográfica faz com que tantas apreensões de drogas sejam realizadas na capital baiana. O porto daqui normalmente é a última parada de vários navios antes de seguirem viagem para seus destinos finais, em grandes centros europeus.

"Salvador é um ponto de saída do Brasil. Normalmente é o último ponto que o navio passa antes de deixar o país e dá acesso aos grandes centros consumidores dessas drogas mais caras, de padrão Classe A, como a cocaína. Por isso se torna atrativo", explica o delegado.

Força-Tarefa

As investigações para apreender esse tipo de carga derivam de uma ação conjunta entre a Receita Federal e a Polícia Federal. Juntas, as duas entidades monitoram cargas surpresa através dos seus serviços de inteligência. Isso envolve fiscalização 24 horas por dia dos depósitos do porto e avaliação de cargas suspeitas antes mesmo delas serem colocadas nos navios.

Essa força-tarefa apreendeu um total de 6.775 toneladas de cocaína no Porto de Salvador somente em 2020 (confira lista completa abaixo). Com os 430kg apreendidos nesta quarta, o número já chegou a mais de 7 toneladas. No aeroporto de Salvador, não houve apreensões durante todo o ano passado.

Outras cidades

Houve, também em 2020, uma apreensão de duas toneladas de cocaína encontradas no dia 19 de junho, numa carga de soja armazenada no Porto de Ilhéus, que seguiria para Bruxelas, na Bélgica

Por conta da quantidade elevadíssima de conteineres transportados por navios de carga, esse trabalho de inteligência é fundamental. Após toda a apuração prévia, os agentes da Polícia Federal vão até o local suspeito para abrir o galpão e fazer os flagrantes.

"A gente precisa selecionar um pequeno número de conteineres e precisamos abrir o certo. É um trabalho de inteligência e monitoramento muito bem feito para surtir esse resultado", explica o delegado.

Após realizar a apreensão, fica a cargo exclusivo da Polícia Federal a apuração da origem da droga e busca pelos responsáveis por fazer toda a operação. Até o fechamento desta edição, às 23h desta quarta-feira, 10, a PF não havia respondido à reportagem sobre os detalhes das investigações.

Apreensões